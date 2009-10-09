70 درصد خانواده های ایرانی فرزندسالار هستند

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب درمورد فرزند سالاری افزود: در خانواده هایی که در آنها فرزندسالاری رواج دارد، کودکان حتی در تعیین برنامه غذایی، مسافرتها و برنامه های تلویزیونی نیز نظر خود را اعمال می کنند.

کارشناسان معتقدند خانواده های فرزند سالار به بهانه علاقه به فرزندان و جلوگیری از عقده ای شدن آنها، اختیار تربیت و زندگی را به دست فرزندان سپرده اند به طوریکه کوچکترین انتقادی را نسبت به فرزندان خود نمی پذیرند و آنها را بی عیب ترین، باهوش ترین و با ادب ترین موجودات روی کره زمین می دانند.

این آسیب شناس اجتماعی در ادامه تاکید کرد: در اغلب این موارد پدران و مادران که خود دارای محرومیتهایی در کودکی بوده اند، تلاش می کنند آن کمبودها را در مورد فرزندان خود جبران کنند و به قول خودشان در مورد فرزندانشان سنگ تمام می گذرانند و در مقابل کوچکترین ناراحتی فرزندان تسلیم می شوند.

ابهری گفت: والدین فرزندسالار هنگامی که معلم کوچکترین تذکری را به فرزندشان می دهد به مدرسه می روند و آموزگار و مربیان را مورد هجوم قرار می دهند کودکان در اینگونه مواقع با اتکا به والدین خود گستاخ، پرخاشگر و بی ادب بار آمده و خود را مالک مدرسه و کارکنان آن می دانند.

والدین فرزند سالار هنگامی که معلم کوچکترین تذکر به فرزندشان می دهد به مدرسه وی می روند و آموزگار و مربیان را مورد هجوم قرار می دهند دکتر ابهری

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دو سوم از فرزندان خانواده های فرزند سالار از تحصیلات دانشگاهی باز می مانند، در مورد مضرات اینگونه تربیت و فرزند سالاری افزود: اینگونه فرزندان در جامعه خودخواه، تنها، منزوی و پرخاشگر رشد می کنند و در دوره جوانی به عنوان یک مدعی در مقابل پدر و مادر می ایستند.

وی افزود: اینگونه جوانان هر وقت شب یا روز دلشان بخواهد از خانه بیرون می روند و یا به خانه برمی گردند، هر قدر بخواهند پول خرج می کنند درخواست اتومبیل و سفرهای غیر عادی کرده و به خاطر اشباع شدن در مادیات و مسایل عاطفی به انحرافات رفتاری و اخلاقی کشیده می شوند که اعتیاد کمترین نتیجه آن است .

ابهری اظهار داشت: بسیاری از جوانانی که قادر به ورود به دانشگاههای داخل کشور نیستند، والدین خود را مجبور می کنند تا آنان را برای تحصیل به خارج از کشور بفرستند و چون ورود به دانشگاههای درجه یک در کشورهای پیشرفته برای آنان مقدور نیست به کشورهای در حال توسعه عزیمت می کنند که کیفیت تحصیلات در آنها بسیار پایین تر از ایران بوده و اصلا با نظام دانشگاهی ما قابل مقایسه نیستند.

به گفته این متخصص علوم رفتاری، در آن کشورها نیز 80 درصد از اینگونه جوانان قادر به تحصیل نیستند و فقط برای والدین هزینه سازی می کنند.

ابهری افزود: 20 درصد از اینگونه جوانان وارد دانشگاه می شوند و در رشته های کم ارزش عمر خود را سپری می کنند که پس از مراجعه به کشور مدارک آنها قابل تائید نیست کشورهایی مانند سنگاپور، فیلیپین ، بنگلادش ، برمه و ... در این زمره هستند.