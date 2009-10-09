نادری: تبلیغات تئاتر برای جذب مخاطب مناسب نیست

علیرضا نادری درباره اجرای محدود نمایش‌های پرمخاطب به خبرنگار مهر گفت: یکی از مشکلات تئاتر، مسئله تمدید نشدن نمایش‌های پرمخاطب است. وقتی نمایشی مخاطب خود را پیدا ‌می‌کند و از آن استقبال می‌شود، ادامه اجرای آن به نفع تئاتر کشور و به نفع سالن‌ها است.

وی افزود: برای رفع این مشکل به برنامه‌ریزی دقیق و مدونی احتیاج داریم و این وظیفه مسئولان را سخت می‌کند. به دلیل محدودیت سالن دیگر گروهها در نوبت اجرا قرار دارند. تعداد زیادی سالن تئاتر در تهران و شهرستان‌ها وجود دارد که بدون استفاده هستند. باید با ایجاد هماهنگی‌های لازم و بالا بردن سطح کمی و کیفی این سالن‌ها، آنها را به بهره برداری رساند.

نادری ادامه داد: برگزاری تورهای تئاتری برای رفتن به شهرستان‌ها و اجرای نمایش‌های جذاب در شهرهای اصفهان، شیراز، تبریز و... یکی از راههای پیشنهادی است. تماشاگران برای دیدن این آثار علاقه زیادی نشان می‌دهند و نمایش‌های برگزیده شهرستان‌ها هم می‌توانند در تهران و شهرهای بزرگ اجرا شوند.

وی خاطر نشان کرد: می‌توان نمایش‌هایی که با استقبال مخاطب روبه رو شده‌اند و از کیفیت مناسب برخوردارند را ضبط کرد و پس از آن دراختیار مؤسسه رسانه‌های تصویری گذاشت. مرکز هنرهای نمایشی می‌تواند با مؤسسه رسانه‌های تصویری برای پخش نمایش‌های پر مخاطب به توافق برسد.

این نویسنده و کارگردان تئاتر گفت: تبلیغات تئاتر در کشور ما در سطح پایینی قرار دارد. افراد فرهیخته وعلا‌قمند به تئاتر در کشور ما زیاد هستند، اما در زمینه نمایش آثار اطلاع رسانی درستی انجام نمی‌شود و فضای تئاتر شهر نیز برای جذب مخاطب مناسب نیست. به همین دلیل این افراد نمی‌توانند آثار مورد علاقه خود را در شرایط مناسب ببینند.

وی افزود: بهترین راه جذب مخاطب رفتن به طرف سوژه‌هایی است که مردم را جذب کند. تئاتر نباید فقط هزینه‌بر باشد و بازدهی لازم را به وجود نیاورد. این موضوع ربطی به پایین آوردن سطح کیفی کارها ندارد، بلکه باید از لحاظ محتوا آثار مناسبی را ارائه کرد.

کارگردان "پچپچه‌های پشت خط نبرد" در ادامه بیان کرد: خصوصی‌سازی به معنای واقعی در کشور ما وجود ندارد. با این عنوان به مردم امکاناتی واگذار می‌شود که بعضی مواقع با پارتی بازی به دوستان و آشنایان تعلق می‌گیرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: پرداختن وام‌هایی از طرف دولت به هنرمندان و استفاده هنرمند از سرمایه شخصی برای راه‌اندازی تئاتر خصوصی یکی از راههای رفع این مشکل است. از این طریق به ارتقا و رشد تئاتر کشور کمک می‌‌شود. البته بدون اینکه دولت دخالتی در این رابطه داشته باشد.