"عبادت و سلامت" در یک کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبادت و سلامت" نوشته نادر صادقیان در 112 صفحه در شمارگان 5000 نسخه عرضه شده است. این کتاب از 12 بخش تشکیل شده و برخی بخشهای آن شامل عبودیت چیست؟ بینش و نیایش، عبادت و سلامت، بخوانید مرا، عبادت و سلامت جسمانی، روزه و سلامتی، پیام آب، گزین گریهها و عبادت هنرمندان است.
در دیپاچه کتاب آمده است: به لحاظ روانی، عبادت موجب رهایی انسان از نیروهای بازدارنده درونی میگردد. آنچه به ویژه در عصر صنعتی شدن موجب فریب انسان در نظام سودپرست سرمایه سالار شده و در ذهن بخش اعظم عامه جا افتاده، کمرنگ شدن، به حاشیه راندن و حتی حذف ارزشهای معنوی و جایگزین کردن ارزشهای صرفاً مادی مصرفی و قدرت طلبانه است. تأثیرات درمانی مثبت عبادت و معنویت در سلامت روانی و جسمانی اثبات شده است. امروزه مشخص شده است از طریق معنویت و مذهب میتوان به بازسازی شناخت افراد از خود پرداخت و مسیر اختلالات روانی آنها را درمان کرد.
از بخشهای این کتاب میتوان به بخش تأثیر نماز بر شادابی جسم و روح و تأثیراتی که عبادت در درمان و پیشگیری از بیماریها دارد، اشاره کرد.
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