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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۸

آمریکا، فرانسه و ترکیه تسلیحات پیشرفته به عراق می فروشند

آمریکا، فرانسه و ترکیه تسلیحات پیشرفته به عراق می فروشند

یک عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از امضای چند قرارداد تسلیحاتی با آمریکا و تصمیم برای خرید تسلیحات پیشرفته از فرانسه و ترکیه برای افزایش توان نیروهای امنیتی عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح عراق، این در حالی است که مذاکرات عراق با کشورهای فرانسه و ترکیه در زمینه خریداری تسلیحات پیشرفته ادامه دارد.

"هادی العامری" رئیس کمیسیون امنیت و دفاع ملی عراق، در این باره اظهار داشت : علاوه بر قراردادهای تسلیحاتی با آمریکا در نظر داریم از فرانسه و ترکیه نیز چندین فروند جنگنده و خودروهای زرهی خریداری کنیم.

وی افزود: کمیسیون امنیت و دفاع ملی عراق همچنین در نظر دارد 4 قانون جدید را درباره خدمت و بازنشستگی نظامی، مبارزه با تروریسم و وزارت امنیت ملی به تصویب برساند.

پیشتر رسانه ها از تصمیم جدی فرانسه برای قبضه کردن بازار تسلیحاتی عراق خبر داده بودند.

کد مطلب 960621

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