آمریکا، فرانسه و ترکیه تسلیحات پیشرفته به عراق می فروشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح عراق، این در حالی است که مذاکرات عراق با کشورهای فرانسه و ترکیه در زمینه خریداری تسلیحات پیشرفته ادامه دارد.

"هادی العامری" رئیس کمیسیون امنیت و دفاع ملی عراق، در این باره اظهار داشت : علاوه بر قراردادهای تسلیحاتی با آمریکا در نظر داریم از فرانسه و ترکیه نیز چندین فروند جنگنده و خودروهای زرهی خریداری کنیم.

وی افزود: کمیسیون امنیت و دفاع ملی عراق همچنین در نظر دارد 4 قانون جدید را درباره خدمت و بازنشستگی نظامی، مبارزه با تروریسم و وزارت امنیت ملی به تصویب برساند.



پیشتر رسانه ها از تصمیم جدی فرانسه برای قبضه کردن بازار تسلیحاتی عراق خبر داده بودند.