به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، مردم پرشور و پرمحبت این منطقه که در زیر بارش بی دریغ رحمت الهی در ورزشگاه شهدای هفتم تیر چالوس و خیابانهای اطراف، چشم انتظار دیدار حضرت آیت الله خامنه ای بودند، به محض دیدن ایشان، با ابراز احساسات عمیق قلبی، صحنه هایی براستی پرشکوه و بیاد ماندنی آفریدند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، در این دیدار، مردم مازندران و گیلان را، مدافعان سرسخت جبهه حق خواندند و خاطرنشان کردند: با وجود تلاش و سرمایه گذاری فوق العاده رژیم طاغوت برای دین زدایی و اخلاق زدایی در این دو استان، مردم این مناطق زیبا و سرسبز، در دوران انقلاب، جنگ تحمیلی و همه حوادث 30 سال اخیر با تقدیم بیش از 21 هزار شهید پیشتاز دفاع از اسلام و انقلاب و نظام اسلامی بوده اند.

حضرت آیت الله خامنه ای با تبیین نکاتی درباره برخی مسائل کلی کشور و انقلاب، بصیرت را نیاز اصلی جامعه خواندند و خاطرنشان کردند: بصیرت، اجازه نمی دهد «غبار آلودگی فتنه»، کسی را گمراه کند.

ایشان توصیه پروردگار به پیامبر اعظم و پیروان محمدی را درباره حرکت توأم با بصیرت یادآوری کردند و افزودند: بصیرت، قطب نمای حرکت صحیح در اوضاع اجتماعی پیچیده امروز است بگونه ای که اگر کسی این قطب نما را نداشت و نقشه خوانی را بلد نبود ممکن است ناگهان خود را در محاصره دشمن ببیند.

رهبر انقلاب اسلامی، بصیرت ملت و آگاهی جوانان را کُند کننده تیغهای دشمن دانستند و افزودند: اگر بصیرت نباشد، انسان حتی با نیت خوب، ممکن است گمراه شود و در راه بد قدم بگذارد.

حضرت آیت الله خامنه ای، بصیرت را برای «شناخت هدف، تشخیص راه صحیح رسیدن به هدف، تشخیص دشمن و موانع راه، و شناخت راههای برطرف کردن موانع»، کاملاً ضروری برشمردند و آحاد مردم، جوانان، روحانیان، دانشگاهیان، حوزویان و اصحاب فرهنگ و ادب را به درک اهمیت حیاتی این مسئله و مجهز شدن هرچه بیشتر به «سلاح بصیرت و آگاهی»، توصیه مؤکد کردند.

علاقه و احترام ملتها به نظام اسلامی و حساسیت آنها به مسائل داخلی ایران، نکته دیگری بود که حضرت آیت الله خامنه ای برای تبیین اهمیت حرکت بصیرانه در داخل کشور، به آن پرداختند.

ایشان با یادآوری نگرانی ملتهای علاقمند به اسلام و جمهوری اسلامی از برخی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری افزودند: حضور 85 درصدی ملت در این انتخابات، ملتهای مسلمان را شادمان کرد اما وقتی دشمن برای تخریب این «حضور عظیم و پیروزی بزرگ سیاسی»، به «شایعه افکنی، تهمت زنی و ایجاد اغتشاش در گوشه ای از کشور» دست زد، دوستداران جمهوری اسلامی، نگران شدند و این واقعیت، نشان دهنده استمرار علاقمندی به تفکر جمهوری اسلامی در جهان اسلام، حتی پس از 30 سال است.

رهبر انقلاب اسلامی آمیختن حق با باطل و دشوار کردن تشخیص حقیقت را حتی برای پیروان حق، شیوه دیرینه مخالفان اسلام دانستند و با یادآوری هشدار امیرمومنان در این باره افزودند: بصیرت مهمترین راه مقابله با این فتنه آفرینی هاست.

حضرت آیت الله خامنه ای، در بیان یکی از معیارهای مهم تشخیص «راه و اقدام صحیح از مسیر غلط» افزودند: هر حرکتی که دشمنان خونی ملت و نظام اسلامی یعنی استکبار و صهیونیزم را خشمگین کند حرکتی صحیح و در مسیر حق است و هر اقدام و مسیری که آنها را خوشحال و ذوق زده کند و در تبلیغات و سیاستهایشان بر آن تأکید کنند، مسیری کج، غلط و زاویه دار است.

ایشان تأکید کردند: با این معیار یعنی عکس العمل خشمگینانه یا شادمانه بیگانگان در مقابل حوادث و رویدادها، در بسیاری از موارد می توان اشتباهات را دریافت و جبران کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین «جمهوری و اسلامی» را دو رکن نظام برشمردند و در تبیین مفهوم حقیقی جمهوریت افزودند: مشارکت و احساس مسئولیت مردم در تشکیل نظام و روی کار آوردن مسئولان از جلوه های جمهوریت است.

ایشان افزودند: معنای دیگر جمهوریت این است که مسئولان نظام باید از مردم و با مردم باشند، رفتارشان شبیه مردم باشد و اثری از دیکتاتوری، خوی اشرافیگری و بی اعتنایی به مردم در آنها دیده نشود.

احترام به عقاید، و ارزشهای مردم و اهتمام به «حیثیت، شخصیت و هویت» ملت، بُعد دیگری از جمهوریت نظام بود که رهبر انقلاب، به آن اشاره کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین اسلامیت نیز به استواری و اتکای پایه های نظام به «دین و شریعت و معنویت»، اشاره و خاطرنشان کردند: در جمهوری اسلامی، ابعاد مختلف جمهوریت نیز، پشتوانه اسلامی و معنوی پیدا می کند و هر کاری برای آباد کردن دنیای مردم و استحکام و اعتلای نظام، پاداشی الهی دارد.

رهبر انقلاب اسلامی، با توجه به مفهوم حقیقی جمهوریت و اسلامیت نظام، جمهوری اسلامی را نسخه ای بی نظیر پس از صدر اسلام دانستند و افزودند: دشمنی دیکتاتورها و سلطه گران جهانی با این نظام، مسئله ای طبیعی است اما نتیجه 30 سال چالش آنها با جمهوری اسلامی، پیشرفت شگفت انگیز ملت بزرگ ایران است که به فضل الهی، از این پس نیز ادامه خواهد یافت.

ایشان در بخش دیگری از سخنانشان، دریا و جنگل را دو ثروت عظیم ملت و دو فرصت بزرگ برشمردند و افزودند: مسئولان دولتی باید ضمن جلوگیری از سوءاستفاده های طمع کاران و طالبان منافع شخصی، برای بهره برداری بهینه و اقتصادی از این دو نعمت خدادادی، برنامه ریزی و تلاش کنند بگونه ای که در این مناطق فقر، معنا نداشته باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای، رعایت حریمهای الهی و احترام به دین و اخلاق مردم را در هر گونه استفاده از «جنگل و دریا و زیباییهای منطقه شمال»، ضروری دانستند و افزودند: تحقق این مهم نیازمند همکاری مستحکم و متقابل دولت و مردم است.

در ابتدای این دیدار آیت الله طبرسی نماینده ولی فقیه در استان مازندران ضمن خیر مقدم به حضرت آیت الله خامنه ای گفت: حضور پرشکوه مردم چالوس و نوشهر در این دیدار آنهم در زیر باران شدید، شوق ایمان و پیوند ناگسستنی ملت با رهبری انقلاب اسلامی را نشان می دهد.