185 برنامه در قالب طرح هجرت 3 در زنجان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ‌حسن ندرلو ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه طرح "هجرت 3 "افزود: امسال برای برگزاری اردوهای طرح هجرت" 3 " بیش از دو میلیارد و 435 میلیون ریال از محل تعمیرات اساسی مدارس اعتبار اختصاص یافت.

وی ادامه داد: با تخصیص این میزان اعتبار مصالح مورد نیاز جهت بهسازی و زیباسازی شماری از فضاهای آموزشی استان تامین شده است.

در ادامه جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت : امروز جوانان و نوجوانان در نوک حمله دشمنان ایران اسلامی قرار دارند و دشمنان برای رسیدن به اهداف خود در این رابطه هزینه های هنگفتی را هزینه می کنند.

سرهنگ محمد اسماعیلی افزود: ناهنجاریهای موجود در جامعه به خودی خود به وجود نیامده بلکه حاصل تلاش و برنامه ریزی دشمنان کشور بوده است و دشمن بعد از شکست در جبهه نظامی امروز در جبهه فرهنگی به میدان آمده است.

اسماعیلی ادامه داد: آموزش و پرورش و بسیج باید از فرصت موجود به نحو احسن استفاده کرده و با برنامه ریزی مناسب فرندان این مرز و بوم را به طور شایسته و در شان ایران اسلامی تربیت کنند.



