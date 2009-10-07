ریاست لاریجانی بر فراکسیون از تفرقه اصولگرایان جلوگیری کرد

حسین سبحانی نیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه علی لاریجانی در طول ریاست خود بر فراکسیون اصولگرایان به دور از افراط و تفریط خط مشی منطقی در این حوزه داشت، افزود: استمرار ریاست لاریجانی تعادل و موقعیت جریان اصولگرا را در مجلس به دور از اختلاف و تفرقه حفظ کرد.

وی ادامه داد: عملکرد لاریجانی در جایگاه رئیس مجلس و رئیس فراکسیون عملکردی منطقی و توام با احترام بوده است.

نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: لاریجانی در مدت ریاست خود، شان ، جایگاه و اقتدار مجلس در مسایل سیاسی کشور را حفظ کرده است.

سبحانی نیا تصریح کرد: انتخاب مجدد لاریجانی به عنوان رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی به دلیل تاثیر و نقش ایشان در این جایگاه بود که برای مجلس، حفظ موقعیت و اعتباررا به دنبال داشته و به این مواضع کمک می کند.

وی اضافه کرد: انتخاب وی نشان از این موضوع دارد که فراکسیون اصولگرایان نمی خواهد تغییری در روند کاری خود دهد.

نماینده مردم نیشابور در خانه ملت عملکرد لاریجانی را در جایگاه ریاست مجلس شورای اسلامی و ریاست فراکسیون اصولگرایان منطقی و توام با احترام عنوان کرد.