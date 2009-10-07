اختلاف نظر دولت و کنگره آمریکا درباره شیوه تعامل با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن تایمز، در همین رابطه "استوارت لوی" معاون وزیر خزانه داری آمریکا در بخش اطلاعات مالی و تروریسم گفت : وقتی که به طور قطع درباره رفتار آتی ایران مطمئن نیستیم چه کاری می توانیم انجام بدهیم؟

بر اساس این گزارش، هم اکنون دو تفکر در آمریکا وجود دارد یکی مبنی بر اینکه ایران تغییری در استراتژی هسته ای خود نداده و همچنان همانند گذشته رفتار کرده و تفکر دوم آنکه می گوید ایران در استراتژی هسته ای خود تغییر نظر داده و قصد همکاری با غرب برای حل موضوع هسته ای خود را دارد.

در این میان برخی اعضای کنگره پیرو تفکر اول بوده و از همین رو تقاضای افزایش فشارها بر تهران را دارند .

لوی و "جیمز استینبرگ" معاون وزیر دفاع آمریکا در جلسه کمیته بانکداری سنا اعلام کردند که غرب علاقه مند به مذاکره با تهران در ماه جاری درباره موضوع هسته ای ایران است با این وجود، دولت اوباما هنوز طرح تحریم ایران را در دست بررسی دارد و اگر لازم باشد مطمئنا این تحریم با حمایت کشورهای دیگر همراه می شود.

در این جلسه که روز گذشته برگزار شد، سناتورهای آمریکایی با احترام به برنامه دولت اوباما درباره ایران اعلام کردند که ممکن است هدف ایران از انجام مذاکرات ژنو به دست آوردن زمان کافی برای ادامه برنامه هسته ای خود باشد.

این در حالی است که دولت آمریکا و سایر کشورهای حاضر در مذاکرات 1+5 با ایران که هفته گذشته در ژنو برگزار شد این مذاکرات را مثبت خوانده و آن را یک گام رو به جلو ارزیابی کردند.

در همین رابطه نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد نیز گفت : از بزرگترین دستاورد مذاکرات ژنو می توان به ارسال اورانیوم با درصد غنای پایین به روسیه به منظور غنی سازی تا 19.75 درصد اشاره کرد که این توافق یک پیروزی بزرگ در راستای مذاکره تهران با غرب بود.

"جان بولتون" با نگارش مقاله ای در روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال توافق حاصل شده در نشست مقامهای ایرانی و اعضای گروه 1+5 را به عنوان یک پیروزی دیگر در ادامه پیروزی های تهران در مذاکره با غرب خواند.