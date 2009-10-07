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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۴۲

بیست و چهارمین جشنواره هنر محیطی آغاز شد

بیست و چهارمین جشنواره هنر محیطی آغاز شد

بیست و چهارمین جشنواره هنر محیطی ایران امروز با حضور هنرمندان سراسر کشور در کنار دریاچه ارومیه آغاز شد.

احمد نادعلیان مدیر اجرایی و هماهنگی جشنواره هنر محیطی ایران به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره با حضور هنرمندان محیطی از گوشه و کنار ایران به ویژه هنرمندان محلی از امروز به مدت سه روز در سواحل جنوبی دریاچه ارومیه برگزار می‌شود.

وی افزود: بیست و چهارمین جشنواره هنر محیطی با حمایت دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه ارومیه و همچنین شهرداری این شهر برگزار می‌شود. شهرداری ارومیه اسکان هنرمندان را در ایام جشنواره به عهده دارد و دانشکده هنرهای تجسمی علاوه بر فراهم کردن تسهیلات رفت و آمد هنرمندان میزبان آنها است.

این هنرمند محیطی ادامه داد: در مدت جشنواره دو روز در طبیعت کار انجام می‌شود و یکروز هم به برپایی همایش با موضوع هنر مشارکتی و مالکیت معنوی اثر اختصاص دارد. این همایش برای نخستین بار برگزار می‌شود.

کد مطلب 960629

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