دوربینهای ثابت کنترل ترافیک در جاده های کشور افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رحیم اف در مراسم آغاز بکار مرکز آموزشی حمل و نقل و پایانه ها در کرمان اظهار داشت: یکی از مهمترین عواملی که می تواند در راستای کنترل ترافیک جاده های سراسر کشور تاثیر چشمگیر داشته و در ارتقاء خدمات راهداری نقش آفرین باشد استفاده از روشهای نوین و هوشمند است.

وی افزود: در همین راستا کنترل هوشمند ترافیک و حمل و نقل جایگزین روشهای سنتی می شود و برای رسیدن به این هدف نصب دوربین های کنترل ترافیک در جاده های کشور در دستور کار قرار گرفته است و با جدیت پیگیری خواهد شد.

معاون راهداری کشور با تاکید بر نقش آموزش در کنترل ترافیک و نظم دهی به حمل و نقل گفت: در سال جاری آموزش کودکان و نوجوانان به خصوص در مقاطع پیش دبستانی، دبستان و راهنمایی به عنوان رانندگان فردا اولویت نخست برنامه های آموزشی راهداری خواهد بود.

رحیف اف افزود: در همین راستا در مناطق مختلف کشور پارکهای ترافیک ایجاد شده است که در ارتقاء فرهنگ ترافیک در نسل آینده کشور بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

وی اولویت بعدی آموزشی راهداری را آموزش رانندگان و دست اندرکاران بخش ترافیک در راستای افزایش خدمات به جامعه دانست.

معاون راهداری کشور گفت: تاکنون هفت دوره آموزشی در زمینه های سلامت شغلی، مهار بار و حمل و نقل خطرناک، ایمنی، با مشارکت بخش خصوصی برگزار شده است.

رحیف اف گفت: با برگزاری این دوره های تخصصی شاهد کاهش میزان تصادفات جادهای و کاهش مصرف سوخت در کشور بوده ایم که یکی از مهمترین اثرات آن افزایش رضایت مندی جامعه از حمل و نقل ایمن می باشد.

وی به نصب 6 دستگاه دوربین ثابت در محور کرمان - باغین، احداث 3 پارک جدید ترافیک و همچنین راه اندازی مرکز آموزشی حمل و نقل در کرمان اشاره کرد و گفت: این اقدامات در راستای افزایش ایمنی جاده ای و همچنین افزایش سطح فرهنگ جامعه در سراسر کشور ادامه خواهد یافت و در آینده موجب جهش بلندی در ترافیک و حمل و نقل ایمن در کشور می شود.