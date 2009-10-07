حیات و موفقیت نیروی انتظامی نیازمند همکاری و تعامل مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام سید موسی موسوی ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با فرماندهان انتظامی استان کردستان که به مناسبت آغاز هفته ناجا برگزار شد، بیان داشت: حیات و رمز موفقیت نیروی انتظامی مبتنی بر همکاری و تعامل هر چه بیشتر مردم با این نیرو است.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهداف و وظایفی که برای آن تعریف شده ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با مردم داشته و بنابراین برای دستیابی هر چه بهتر به اهداف و وظایف خود باید از حمایت های مردمی بیش از هر چیز دیگیری استفاده نماید.

نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان یادآور شد: اگر مردم همکاری و تعامل مناسب و دو سویه با نیروهای انتظامی نداشته باشند علاوه بر اختلال در نظم و امینت عمومی، نیروی انتظامی نیز در رسیدن به اهداف خود با مشکل مواجه خواهد شد.

حجت الاسلام موسوی افزود: حفظ امنیت در هر جامعه یکی از لازمه های اصلی حیات آن جامعه است و خوشبختانه امروز در کشور اسلامی ما و با تکیه بر توان تمامی نیروهای مسلح و همچنین حضور آگاهانه و همه جانبه مردم در صحنه های مختلف امنیتی پایدار به وجود آمده است.

وی ضمن انتقاد از فضاسازی رسانه های غربی برای خدشه وارد کردن به فضای امن جامعه بیان داشت: دنیای استکبار برای رسیدن به اهداف خود و با استفاده از رسانه های مختلف و با دروغ پراکنی به دنبال ایجاد فضای نا امن در جامعه است که البته این توطئه ها با توجه به هوشیاری نیروی های مسلح و حضور مردم خنثی شده و در آینده نیز بی تاثیر خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان یادآور شد: در طول دو ماه گذشته در استان کردستان گروه های تروریستی به نام حمایت از مذهب حوادثی را به وجو آوردند که مردم باید با همکاری نیروی انتظامی و سایر مراجع ذیصلاح ریشه آنها را از بین ببرند.

حجت الاسلام موسوی در پایان خواستار توجه بیشتر به وضعیت معیشتی نیروی های انتظامی به ویژه افراد با درجه پائین تر شد و خاطرنشان کرد: امید است که مسئولین در راستای ارج نهادن به خدمات ارزشمند نیروی انتظامی نسبت به رفع مشکلات آنها نیز تلاش نمایند.

در ادامه این دیدار فرمانده انتظامی استان کردستان نیز گزارشی از وضعیت استان را ارائه کرد.