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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۰۰

آریایی خبر داد:

اختصاص 40 میلیارد ریال برای ساخت پروژه های پیشگیرانه در لرستان

اختصاص 40 میلیارد ریال برای ساخت پروژه های پیشگیرانه در لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان لرستان از اختصاص 40 میلیارد ریال برای ساخت پروژه های پیشگیرانه از حوادث غیر مترقبه در این استان خبر داد.

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این اعتبار به منظور اجرای 46 پروژه اولویت دار عمرانی در قالب پروژه های پیشگیرانه حوادث غیر مترقبه و تکمیل پروژه های نیمه تمام خسارت دیده در سیلابهای سال قبل اختصاص خواهد یافت.

وی همچنین در ادامه سخنان خود از احداث 12 سالن جند منظوره امدادی در این استان خبر داد و گفت: ستاد حوادث غیر مترقبه استان لرستان با همکاری سازمان تربیت بدنی و شهرداری استان اقدام به ساخت سالن های چند منظوره امدادی برای هر شهرستان کرده است.

مدیر کل دفتر ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان لرستان یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر این سالن های چند منظوره تنها احداث شده است و هنوز تاسیسات و امکانات خاصی ندارد.

وی با تاکید بر ضرورت اختصاص اعتبار برای ایجاد تاسیسات، محوطه سازی و کف پوش و دیگر تجهیزات مورد نیاز برای این سالنها، خاطر نشان کرد: برای تکمیل این سالن های چند منظوره امدادی نیار به اعتبارات تکمیلی است.
کد مطلب 960636

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