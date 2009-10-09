سه شرط مجلس برای تصویب لایحه هدفمند سازی یارانه ها

محمدرضا خباز مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره شروطی که در صورت تحقق آن نمایندگان به لایحه هدفمند سازی یارانه ها رای مثبت خواهند داد به خبرنگار مهر گفت: لایحه جدید نه تنها باید منافع مقطعی مردم بلکه منافع آنان را در دراز مدت مد نظر داشته باشد.

وی افزود: این لایحه همچنین باید به گونه ای باشد که به اندازه افزایش هزینه های مردم به صورت نقدی به آنان پرداخت شود و از سویی ریاضت جدیدی را برای مردم ایجاد نکند.

خباز با تاکید بر اینکه تنها در صورت محقق شدن این سه موضوع، مجلس به لایحه هدفمند سازی یارانه ها رای مثبت خواهد داد تصریح کرد: اگر قرار باشد این لایحه زحمت جدیدی را برای مردم ایجاد کند و بعدها دولت بگوید که مجلس به این لایحه رای داده است قطعا مجلس درباره تصویب چنین لایجه ای تصمیم دیگری خواهد گرفت.

این نماینده مجلس تاکید کرد که بحث هدفمند سازی یارانه ها از کارهای ضروری است که باید در کشور صورت گیرد اما مانند عمل جراحی است که ما به انجام این جراحی اعتقاد داریم ولی جراحی باید به گونه ای صورت گیرد که میزان خونریزی آن کمتر باشد تا مریض بتواند چنین عملی را تحمل کند.

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه قبلی که دولت برای هدفمندسازی یارانه ها به مجلس آورده بود اگر تصویب می شد مشکلات بسیاری برای کشور درست می کرد، اظهار داشت: مجلس با وقتی که برای بهبود این لایحه گذاشت توانست به مقدار زیادی این لایحه را اصلاح کند.

خباز اضافه کرد: در لایحه قبلی دولت معتقد بود که هدفمند سازی یارانه ها باید از اول سال جاری صورت بگیرد اما مجلس با مطالعه ای که صورت داد درخواست اجرای هدفمند سازی یارانه ها از ابتدای برنامه 5 ساله پنجم توسعه را ارائه کرد.

وی خاطرنشان کرد: دولت همچنین خواستار افزایش قیمت حامل های انرژی در سه سال بود اما مجلس برای ملایم سازی شیب آن خواستار افزایش این قیمت ها طی 5 سال شد.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در یکی دیگر از بخش های لایحه قبلی هدفمند سازی یارانه ها، دولت اصرار داشت تا درآمدهای حاصل از افزایش حامل های انرژی را درصندوقی بریزد اما مجلس خواستار شد تا این مابه التفاوت در حسابی ریخته شود تا سه قوه بتوانند بر این حساب نظارت داشته باشند.

خباز در پایان تاکید کرد: خوشبختانه سه خواسته مجلس برای اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها از ابتدای برنامه 5 ساله پنجم، افزایش قیمت حامل های انرژی طی 5 سال و ریختن درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در لایحه جدید هدفمند سازی یارانه ها از سوی دولت که قرار است از یکشنبه در دستور کار مجلس قرار گیرد، تامین شده است.