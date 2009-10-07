600 ناشر داخلی و خارجی در نمایشگاه کتاب کرمان شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محبان عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در کرمان اظهار داشت: در راستای افزایش فرهنگ کتابخوانی در کرمان ششمین نمایشگاه بزرگ کتب با حضور 600 ناشر داخلی و خارجی از 27 مهر ماه به مدت یک هفته در کرمان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این نمایشگاه با افزایش 15 درصدی فضای نمایشگاهی در 13 هزار متر مربع زیر بنا برگزار می شود.

محبان افزود: تعداد عنوان کتاب نیز با افزایش 15 هزار عنوانی نسبت به سال گذشته به 75 هزار عنوان در سال جاری خواهد رسید.

وی با اشاره به استقبال مردم کرمان از نمایشگاههای کتاب خاطر نشان کرد: از اهداف مهم برگزاری این نمایشگاه افزایش فرهنگ کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه کتاب می باشد.