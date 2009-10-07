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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۳

با حضور رئیس جمهوری/

تندیس فارابی به مفاخرپژوه برجسته اهدا می‌شود

تندیس فارابی به مفاخرپژوه برجسته اهدا می‌شود

تندیس فارابی همزمان با برگزاری سومین جشنواره بین‌المللی فارابی به مفاخرپژوه برجسته اهدا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری سومین جشنواره بین المللی فارابی، تندیس فارابی به مفاخر پژوه برجسته کشور که به پژوهش در خصوص زندگی، آثار و اندیشه‌های اندیشمندان ایرانی و اسلامی پرداخته‌اند، تعلق می‌گیرد.

علی اکبر علیخانی رئیس سومین جشنواره بین المللی فارابی گفت: دوم آبان همزمان با برگزاری سومین جشنواره بین المللی آثار و اندیشه‌های یکی از اندیشمندان ایرانی و اسلامی تحقیق کرده است، اهداء می‌شود.

وی با بیان اینکه این تندیس تا کنون به 2 پژوهشگر برتر ایرانی اختصاص یافته است، افزود: در دور اول جشنواره دکتر داوری با تحقیق در آثار و اندیشه‌های فارابی حائز امتیاز لازم برای دریافت تندیس فارابی شد. در سال گذشته نیز این تندیس به دکتر مهدی محقق به خاطر پژوهش در آثار و اندیشه‌های ناصر خسرو اختصاص یافت.

علیخانی تصریح کرد: لوح تقدیر رئیس جمهور، ‌لوح یونسکو، لوح آیسسکو، ‌یادمان فارابی و جایزه نقدی از دیگر جوایز اهدایی به مفاخرپژوه برجسته خواهد بود.

سومین جشنواره بین‌المللی فارابی 2 آبان با حضور رئیس جمهوری و جمعی از مسئولان کشوری در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود.

کد مطلب 960647

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