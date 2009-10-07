به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری سومین جشنواره بین المللی فارابی، تندیس فارابی به مفاخر پژوه برجسته کشور که به پژوهش در خصوص زندگی، آثار و اندیشههای اندیشمندان ایرانی و اسلامی پرداختهاند، تعلق میگیرد.
علی اکبر علیخانی رئیس سومین جشنواره بین المللی فارابی گفت: دوم آبان همزمان با برگزاری سومین جشنواره بین المللی آثار و اندیشههای یکی از اندیشمندان ایرانی و اسلامی تحقیق کرده است، اهداء میشود.
وی با بیان اینکه این تندیس تا کنون به 2 پژوهشگر برتر ایرانی اختصاص یافته است، افزود: در دور اول جشنواره دکتر داوری با تحقیق در آثار و اندیشههای فارابی حائز امتیاز لازم برای دریافت تندیس فارابی شد. در سال گذشته نیز این تندیس به دکتر مهدی محقق به خاطر پژوهش در آثار و اندیشههای ناصر خسرو اختصاص یافت.
علیخانی تصریح کرد: لوح تقدیر رئیس جمهور، لوح یونسکو، لوح آیسسکو، یادمان فارابی و جایزه نقدی از دیگر جوایز اهدایی به مفاخرپژوه برجسته خواهد بود.
سومین جشنواره بینالمللی فارابی 2 آبان با حضور رئیس جمهوری و جمعی از مسئولان کشوری در سالن اجلاس سران برگزار میشود.
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