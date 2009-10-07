2500 هکتار از اراضی لرستان آبی می شود

امیر حمزه حقی آبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: طرح انتقال آب به دشت جایدر از طرح های منحصر به فرد در منطقه است که در قبل و بعد از انقلاب با وجود داشتن همین پتانسیل ها نظیر آن وجود نداشته است.

وی افزود: طرح های آب رسانی کشاورزی خوبی در شهرستان پلدختر توسط دولت در دست اجرا است که با بهره برداری از آنها بیش از 6 هزار هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان به آبی تبدیل می شوند و بالغ بر سه هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان با بیان اینکه سهم شهرستان پلدختر از اعتبارات شرکت آب منطقه ای استان لرستان22 میلیارد و700 میلیون ریال بوده است، یادآور شد: دولت نهم خدمات ارزنده ای در این شهرستان انجام داده است بگونه ای که علاوه بر عملیات آبرسانی به دشت جایدر ده ها طرح بزرگ و کوچک در شهرستان پلدختر در دست اجرا است.

حقی آبی به تشریح طرح عملیات آبرسانی به دشت جایدر پرداخت و بیان داشت: این طرح با هدف آبی کردن دو هزار و 540 هکتار از اراضی دشت جایدر از رودخانه کشکان می باشد که از این میزان دو هزار و 200 هکتار به صورت آبیاری بارانی و340 هکتار به صورت قطره ای خواهد بود.