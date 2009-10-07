دولت تونس انجام سفر حج امسال را ممنوع اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی ای ان اس، پس از شیوع آنفلوآنزای نوع A ، تاکنون هیچ کشوری اعلام نکرده است که مانع انجام سفر معنوی حج مسلمانان خود به عربستان در اواخر ماه نوامبر می شود.

ابوبکر الأخزوری وزیر امور دینی تونس این تصمیم را طی یک نشست خبری اعلام کرد و گفت: گسترش سریع ویروس H1N1 علت اتخاد این تصمیم از سوی دولت بوده است.

ابوبکر الأخزوری همچنین گفت: که خطیبان در نماز جماعت روز جمعه و رسانه های محلی به تبیین عللی می پردازند که به اتخاذ این تصمیم منتهی شده است.

وی گفت: 90 درصد از تونسی‌هایی که خارج از کشور زندگی می‌کنند نیز حج امسال خود را به تعویق انداخته‌اند.

پیش از این تونس و ایران شهروندان خود را از انجام سفر حج عمره نیز منع کرده بودند.

آژانسهای مسافرتی که سفرهای تسهیلات سفر حج تونس را سازمان‌دهی می‌کنند گزارش دادند که وحشت از این ویروس موجبات کاهش شدید زائران خانه خدا را در طول سال جاری فراهم کرده است.

تونس تاکنون 91 مورد ابتلا به این ویروس را گزارش کرده که هیچ کدام از آنها به مرگ منتهی نشده است.

مجله تجارت عربی دوبی ماه گذشته ضرر ناشی از صنعت گردشگری منطقه را 266 میلیون دلار ارزیابی کرد.

مقامات بهداشت عربستان از مسلمانان کمتر از 25 سال و پیرتر از 65 سال خواسته اند در حج امسال شرکت نکنند.