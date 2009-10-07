عملیات اتصال بزرگراه همت به کرج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مرتضی تمدن بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از منطقه حصار و اجرای طرح ساماندهی و پاکسازی این منطقه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز برگزاری مناقصه، پیمانکار پروژه اتصال بزرگراه شهید همت به کلانشهر کرج مشخص شد.

وی افزود: طبق مصوبه دور دوم سفر ریاست جمهوری به شهرستانهای استان تهران، مصوب شد که این مسیر به کمربندی کردان تا دماوند نیز ادامه یابد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح وزارت راه با سایر دستگاه های مرتبط تعامل مطلوبی داشته و هم اکنون مقدمات آغاز عملیات اجرای این پروژه فراهم شده است.

تمدن با اشاره به افتتاح نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی در سراسر استانهای کشور و استان تهران بیان داشت: با اینکه چند ساعتی از افتتاح این نمایشگاه در کرج نگذشته است اما با استقبال پرشور و بی نظیر مردم روبرو شدیم که در این راستا از زحمات و تلاشهای نیروهای پلیس تشکر می شود.

استاندار تهران در بخش دیگری با اشاره به اجرای طرح پاکسازی و انتظام بخشی نجات دو در منطقه حصار کرج عنوان کرد: این اقدام توسط نیروی انتظامی طی چند روز گذشته در این منطقه به منظور ارتقا سطح امنیت منطقه و افزایش اعتماد مردم به پلیس انجام شد.

در این بازدید همچنین امام جمعه کرج با اشاره به تلاشها و زحمات نیروهای پلیس در تمام بخشها اعلام کرد: پلیس در تمامی مواقع از جان و مال مردم دفاع می کند و خلافکاران مطمئن باشند که هیچ جای امنی پلیس برای آنها باقی نمی گذارد.

حجت الاسلام محسن کازرونی ادامه داد: در آینده این طرح در مناطق مختلف کلانشهر کرج با همکاری تمامی دستگاه ها اجرا می شود.

در ادامه بازدید استاندار تهران و دیگر مسئولان،‌ شهروندان این منطقه با سر دادن شعارهایی نظیر "نیروی انتظامی،‌ تشکر تشکر"، "مسئولان متشکریم"، "کراکی حیا کن، اعتیاد رو رها کن" و .. از اقدامات مطلوب نیروی انتظامی در جمع آوری معتادان قدردانی خود را اعلام کردند.

طرح انتظام بخشی نجات 2، دوشنبه در منطقه حصار کرج اجرا شد که بیش از 300 معتاد توزیع و مصرف کننده و انواع مختلف مواد مخدر دستگیر،‌ کشف و ضبط شد.