دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی زنجان به هشت هزار نفر می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد فتحی بعد از ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر در سطح کشور 34 هزار دانشجو در مراکز علمی - کاربردی مشغول به تحصیل هستند و در سطح استان نیز دانشجویان این دانشگاه به پنج هزار و 500 نفر می رسد.

وی با اشاره به اینکه از سال 82 تاکنون بیش از یک هزار و 600 دانشجو از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند، ادامه داد: رشد و توسعه پایدار ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با آموزشهای تقاضا محور دارد، به طوری که این دانشگاه آموزش های خاصی را که مورد نیاز جامعه است به دانشجویان ارائه می کند.

فتحی از افتتاح مرکز علمی - کاربردی مینوی خرمدره در سطح استان خبر داد و افزود: درآینده ای نزدیک این مرکز در فضای کاملاً استاندارد آموزشی، کارگاهی و آزمایشگاهی با مساحتی بیش از 10 هزار مترمربع افتتاح خواهد شد.

رئیس دانشگاه علمی- کاربردی واحد استان زنجان گفت: در سال جاری بیش از 200 نفر در چهار رشته پودمانی و 6 رشته ترمی در مرکز مینوی خرمدره جذب خواهند شد و این مرکز با داشتن فضای استاندارد علمی و دانشگاهی جزء بزرگترین مراکز صنعتی در سطح کشور به شمار می رود.

فتحی افزود: از ابتدای سال گذشته تاکنون در راستای توسعه کیفی و کمی دانشگاه روند مطلوبی داشته ایم به طوری که تعداد مراکز علمی، کاربردی در حال حاضر از چهار مرکز به هشت مرکز و از 48 کد رشته به 93 کد رشته افزایش یافته است.

وی پرداختن به نیازهای دانشجویان و تلاش در جهت رفع مشکلات آنان را امری مهم دانست و ادامه داد: اولویت اصلی دانشگاه علمی - کاربردی، ایجاد اشتغال در حوزه های مختلف صنعت، کشاورزی، کارگری و صنایع دستی است، به طوری که دراین راستا، تفاهم نامه ای با وزارت تعاون در خصوص تشکیل تعاونی های دانشجویی منعقد گردیده است و با همکاری صندوق مهر امام رضا (ع) نیز وام های خوداشتغالی به صورت خویش فرمایی تا سقف 10 میلیون تومان و کارفرمایی تا سقف 60 میلیون تومان با بهره چهار درصد به دانشجویان ارائه می شود.

فتحی با بیان اینکه تاکنون چندین طرح دانشجویی به تصویب رسیده است، ادامه داد: تشکیل 18 تعاونی دانشجویی در سطح استان با حداقل 7 تا 20 نفر عضو اصلی از برنامه های اصلی ما در سال جاری است که برای ثبت و راه اندازی این تعاونیها از 500 هزار تا یک میلیون و 500 هزار تومان وام داده می شود.

رئیس دانشگاه علمی- کاربردی واحد استان زنجان افزود: یکی از نقاط قوت این دانشگاه متعارف بودن شهریه های تحصیلی است که پس از روی کار آمدن دولت نهم درجهت تحقق عدالت آموزشی در سطح کشور تدابیر خاصی اندیشیده شده است، به طوری که هم اکنون همانند مصوبه های دانشگاه های دولتی تنها 10 درصد افزایش شهریه داشته ایم .