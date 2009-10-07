لندن از پیشینه تروریستی منافقین آگاهی کامل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر در این دیدار بروجردی با اشاره به تاریخ پرفراز و نشیب روابط دو کشور و تحولات مختلف ناشی از آن گفت: افکار عمومی ایران، همواره نوعی بدبینی را نسبت به سیاست های انگلیس در درون خود داشته است و سفیر انگلیس در جمهوری اسلامی ایران باید همت خود بر رفع این بدبینی ها قرار دهد.

وی با اشاره به برخی از مشکلات موجود در مسیر گسترش روابط با انگلیس از جمله خارج کردن نام منافقین از لیست گروههای تروریستی و پیش گامی این کشور در تنظیم قطعنامه های تحریم علیه ایران اظهار کرد: سیاست های فعلی انگلیس نسبت به جمهوری اسلامی ایران کمکی به توسعه مناسبات دو کشور نمی کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از مواضع تندروانه انگلیس در قبال موضوع هسته ای کشورمان گفت: جمهوری اسلامی ایران مسیر روشنی را در همکاری ها و مذاکرات خود با کشورهای عضو گروه 1+5 در گفتگو های اخیر در ژنو طی کرد و با ارائه بسته پیشنهادی ، گامی مثبت در جهت حل و فصل مسائل و ابهامات موجود برداشته است.

در ادامه این دیدار همچنین سایمون گس سفیر انگلیس در تهران ، جمهوری اسلامی ایران را کشوری مهم و برخوردار از تاریخ غنی فرهنگی و تمدنی خواند و ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران به عنوان سفیر کشورش گفت: تمام تلاش خود را در جهت کمک به رفع بدبینی ها و سوتفاهم های فیمابین به کار خواهد برد.

وی در ارتباط با موضع گروهک منافقین نیز گفت: دولت انگلیس این گروه را در کشور یک گروه رسمی نمی داند و برای احترام و شأنی قائل نیست و از تاریخچه فعالیت های تروریستی این گروه " آگاهی کامل" آگاهی دارد .

سفیر انگلیس در ادامه همچنین دخالت کشورش در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان را منتفی دانست.

وی در مورد موضوع هسته ای کشورمان نیز خاطرنشان کرد: انگلیس از حق مسلم جمهوری اسلامی ایران در دسترسی به انرژی صلح آمیز هسته ای بر اساس ان پی تی حمایت می کند و ادامه مذاکرات برای رفع سوتفاهم ها و حل و فصل کامل مسئله هسته ای را ضروری می داند و مورد تاکید قرار می دهد.