ساخت بزرگترین بیمارستان غرب کشور 82 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

استاندار لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: پروژه ساخت بیمارستان شهید رحیمی شهرستان خرم آباد به عنوان بزرگترین بیمارستان غرب کشور از چهاردهم اردیبهشت ماه سال 82 آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این بیمارستان در زمینی به مساخت 25 هزار و 724 مترمربع در دست ساخت است، عنوان کرد: 65 درصد از مساحت این بیمارستان در قسمت درمانی، 10 درصد در بخش آموزشی و 25 درصد آن امور جنبی است.

استاندار لرستان زیربنای این بیمارستان را 19 هزار و 300 متر مربع عنوان کرد و گفت: با تخریب زندان مرکزی خرم آباد با مساحت 5 هزار و100 مترمربع و الحاق این زمین به بیمارستان ساختمان های امحای زباله، منبع آب، تعمیرات، مخازن سوخت و باند هیلیکوپتر در این زمین احداث خواهد شد.

صابری پیشرفت فیزیکی کل پروژه را 82 درصد ارزیابی کرد و یادآور شد: پیشرفت فیزیکی این پروژه تا پایان سال84 تنها 21 درصدبوده است که از سال 84 تا شهریور88 میزان پیشرفت فیزیکی پروژه 61 درصد افزایش یافته است.

وی هزینه های انجام شده تاکنون برای پروژه بیمارستان شهید رحیمی را 130 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: اعتبار باقیمانده تا پایان طرح80 میلیارد ریال خواهد بود.

استاندار لرستان با بیان اینکه 80 میلیارد ریال بابت تملک زندان مرکزی خرم آباد پرداخت شده است، بیان داشت: از این میزان اعتبار 438 میلیون تومان توسط دانشگاه علوم پزشکی و 400 میلیون تومان توسط استانداری لرستان پرداخت شده است.