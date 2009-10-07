  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۵۳

25 مهر در نگارخانه برگ/

سمپوزیوم مجسمه سازی با آهن برگزار می شود

سمپوزیوم مجسمه سازی با آهن برگزار می شود

سمپوزیوم مجسمه سازی با آهن از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران با هدف توسعه هنر مجسمه سازی معاصر ایران در روزهای 25 مهر تا 2 آذر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حجت الله ملاصالحی با بیان اینکه این سمپوزیوم با همکاری انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران برگزار می شود افزود: 115 هنرمند برای شرکت در این سمپوزیوم ثبت نام کرده اند که از این تعداد 74 نفر ماکتها و طرح های خود را برای شرکت در سمپوزیوم به دبیرخانه ارائه کرده اند.

رئیس سمپوزیوم مجسمه سازی با آهن یادآور شد: دبیرخانه سمپوزیوم 21 مجسمه را انتخاب کرده است که بخشی از آنها در بخش نمایشگاه و بخشی دیگر نیز در روزهای کارگاه سمپوزیوم در نگارخانه برگ توسط هنرمندان ساخته می شود.

ملاصالحی یادآور شد : سمپوزیوم مجسمه سازی با آهن به منظور معرفی و توسعه ایده ها و شیوه های اجرایی نوآور و خلاق در ارتباط با قابلیت های آهن خصوصا ورق آهن و استفاده بهینه از این مواد در خلق مجسمه های شهری و همچنین شناسایی و معرفی هنرمندانی که در خلق اینگونه آثار دارای سابقه هستند، برگزار می شود.

رئیس سازمان زیباسازی شهرداری تهران، از سعید شهلاپور، بهروز دارش، طاهر شیخ الحکمایی، محمدرضا ذبیح الله زاده و کوروش گلناری به عنوان اعضای هیئت انتخاب و داوری این سمپوزیوم نام برد.

کد مطلب 960671

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها