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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۹:۰۶

چراغعلی "اند خلاف " را می‌سازد

چراغعلی "اند خلاف " را می‌سازد

فیلم سینمایی "اند خلاف " به کارگردانی مجتبی چراغعلی ساخته می‌شود.

چراغعلی به خبرنگار مهر گفت: نگارش فیلمنامه سینمایی "اند خلاف " به پایان رسیده است. این فیلمنامه که در قالب کمدی نوشته شده پس از دریافت پروانه ساخت تا اواخر امسال مقابل دوربین می‌رود.

مجتبی چراغعلی فیلم تلویزیونی "ول کن دستم " را در قالب کمدی- پلیسی با بازی سیروس گرجستانی، علی صادقی، لاله صبوری و نفیسه روشن در نوبت پخش دارد. این کارگردان به زودی پیش‌تولید فیلم کمدی تلویزیونی "فقط چشمانت را نبند " را آغاز می‌کند.

فیلم تلویزیونی "یه آسمان آبی سقف اتاق من" به کارگردانی مجتبی چراغعلی عید مبعث از شبکه سوم پخش شد.

کد مطلب 960672

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