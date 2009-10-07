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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۵

هنرمندان سینما و تلویزیون "آذر" را دیدند

هنرمندان سینما و تلویزیون "آذر" را دیدند

اجرای نمایش "آذر" به کارگردانی حسین فرخی جمعه 17 مهرماه در خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مدتی که این نمایش روی صحنه بود هنرمندان زیادی از جمله محمدرضا فروتن، گلاب آدینه، حمید سمندریان، عباس رافعی، قطب‌الدین صادقی، نصرالله قادری، علی شاه‌حاتمی، سیداحمد میرعلایی و... از آن دیدن کردند.

فروتن درباره نمایش "آذر" گفت: این نمایش موضوع و محتوایی جذاب و قابل تامل دارد و موضوعی است که تا به حال نویسنده و کارگردانی سراغ آن نرفته بود. بازی زیبای فریبا شاهسون به نقش آذر حسابی درگیرم کرد و با تماشای بازی گرم و حرفه‌ای ایشان گذشت زمان را حس نکردم. از گروه نمایش "آذر" متشکرم که یکبار دیگر ما را به زیارت درونمان برد.

محمدرضا قومی طراح گریم سینما و تلویزیون هم پس از تماشای این نمایش گفت: "آذر" با قدرت کارگاردانی فرخی و بازیگری شاهسون مرا به تحسین واداشت. نشان دادن بخشی ناگفته از تاریخ جنگ و دفاع مقدس با کارگردانی حساب‌شده و بازی حسی و جذاب شاهسون باعث شد به نشانه احترام برایشان کلاه از سر برداریم.

کد مطلب 960673

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