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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۴۳

وزیر خارجه پاکستان:

آمریکا از مکان دقیق "اسامه بن لادن" خبر دارد

آمریکا از مکان دقیق "اسامه بن لادن" خبر دارد

وزیر امور خارجه پاکستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که آمریکا از مکان دقیق سرکرده شبکه تروریستی القاعده خبر دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت سیفای نیوز، "شاه محمود قریشی" در گفتگو با خبرنگاران در واشنگتن گفت : آمریکا از مکان دقیق "اسامه بن لادن" رهبر سازمان تروریستی القاعده اطلاع دارد، زیرا نیروهای این کشور در منطقه آسیای جنوبی مجهز به سلاح های جنگی هستند، بنابراین می دانند که بن لادن در کجا حضور دارد.

وی همچنین افزود: مردم پاکستان باید مطمئن شوند که آمریکا برنامه بلند مدتی را نه تنها برای اسلام آباد و کابل، بلکه برای برقراری ثبات و امنیت در کل منطقه دارد.

قریشی در ادامه از بهتر شدن روابط میان افغانستان و پاکستان خبر داد.

وزیر کشور پاکستان پیشتر در پاسخ به حملات موشکی آمریکا گفته بود که اسامه بن لادن در این کشور نیست و حملات خود را متوقف کنید.
 

کد مطلب 960674

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