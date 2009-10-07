اکبر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تساوی تیمش برابر تاجیکستان در مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی آسیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان تاجیکستان پس از شنیدن صدای سوت داور انگار فاتح جام جهانی شده بودند، به جشن و پایکوبی پرداخته و با پرچم کشور خود دور زمین دویدند.

وی اضافه کرد: ما 90 دقیقه توپ و میدان را در اختیار داشتیم و حداقل می توانستیم 10 گل به تاجیکستان بزنیم ولی همه عوامل دست به دست هم داده بود تا در گلزنی در این دیدار ناموفق باشیم. ما از نظر فنی یکی از بهترین بازی‌های خود را ارائه دادیم ولی امروز روز گلزنی بازیکنان ما نبود و در اوج بدشانسی نتوانستیم به حق واقعی خود که پیروزی بود، دست یابیم.

سرمربی تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان با اشاره به اینکه همه مسئولانی که در ورزشگاه بودند، اعتقاد داشتند در بدترین شرایط حق ایران در این دیدار کسب 3 امتیاز بود، خاطرنشان کرد: در جریان این دیدار حتی 3 مرتبه هم توپ به دست دروازه بان ما نخورد و آنها با 11 بازیکن تنها دفاع می کردند. ضمن اینکه بارش باران و باد شدید باعث شده بود، شرایط و کیفیت لازم برای برگزاری این دیدار مهیا نشود.

وی با بیان اینکه طبق اعلام مسئولان برگزاری مسابقه، بارش چنین باران‌هایی در شهر غیرطبیعی بود، افزود: از امشب و با فراموشی این نتیجه، تنها به فکر دیدار با نپال هستیم تا با پیروزی در آن مسابقه، شرایطمان را برای صعود به مرحله بعد هموارتر کنیم.

محمدی در پایان با بیان اینکه این تساوی جای هیچ نگرانی ندارد، گفت: درست است نپالی‌ها در بازی بعد برای حذف نشدن تنها به پیروزی فکر می کنند اما با تماشای بازی‌های این 2 روز متوجه شدیم تیم ایران یک سر و گردن از تیم‌های دیگر بالاتر است و قطعا این مساله را با پیروزی در بازی‌های بعدی ثابت می کنیم.