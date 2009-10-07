در دولت دهم عهده دار نقش رابط بین دولت و حوزه هستم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد ناصر سقای بی‌ریا در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره نحوه تعامل دولت دهم با مراجع و روحانیت، اظهار داشت: براساس برنامه ‌ریزیها و طراحی‌های صورت گرفته ان ‌شاءالله این نقش را بهتر از قبل ایفا خواهم کرد.

وی افزود: در حال گسترش فعالیتها و تقویت ارتباطات خود با بدنه، ارگانها و شخصیتهای حوزوی هستم و برنامه‌هایی برای استانها به ویژه شهرستان قم داریم.

وی ادامه داد: بردن و آوردن اخبار بی ‌پایه و اساسا از سوی عده ‌ای با نیات خاص برای مخدوش کردن روابط دولت و مراجع انجام می‌شود.

سقای بی ریا همچنین گفت: ممکن است افراد یا گروههایی عکس دیدگاه ما را داشته باشند، ولی ما باید وظیفه‌ خود را انجام دهیم.

مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت تصریح کرد: با بهره‌ گیری از تجربیاتم در دولت نهم، بیش از گذشته در صحنه خواهم ماند و کار خواهم کرد زیرا برای خنثی کردن برخی رفتارها بهترین روش را خوب کار کردن می‌دانم.