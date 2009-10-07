  1. سیاست
  2. سایر
۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۴۲

سقای بی ریا در جمع خبرنگاران:

در دولت دهم عهده دار نقش رابط بین دولت و حوزه هستم

در دولت دهم عهده دار نقش رابط بین دولت و حوزه هستم

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت گفت: با استفاده از تجربیات گذشته نقش دو سویه رابطه بین دولت و حوزه را در دولت دهم نیز بر عهده خواهم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد ناصر سقای بی‌ریا در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره نحوه تعامل دولت دهم با مراجع و روحانیت، اظهار داشت: براساس برنامه ‌ریزیها و طراحی‌های صورت گرفته ان ‌شاءالله این نقش را بهتر از قبل ایفا خواهم کرد.

وی افزود: در حال گسترش فعالیتها و تقویت ارتباطات خود با بدنه، ارگانها و شخصیتهای حوزوی هستم و برنامه‌هایی برای استانها به ویژه شهرستان قم داریم.

وی ادامه داد: بردن و آوردن اخبار بی ‌پایه و اساسا از سوی عده ‌ای با نیات خاص برای مخدوش کردن روابط دولت و مراجع انجام می‌شود.

سقای بی ریا همچنین گفت: ممکن است افراد یا گروههایی عکس دیدگاه ما را داشته باشند، ولی ما باید وظیفه‌ خود را انجام دهیم.

مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت تصریح کرد: با بهره‌ گیری از تجربیاتم در دولت نهم، بیش از گذشته در صحنه خواهم ماند و کار خواهم کرد زیرا برای خنثی کردن برخی رفتارها بهترین روش را خوب کار کردن می‌دانم.

کد مطلب 960678

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها