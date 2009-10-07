انعقاد تفاهمنامه اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی لرستان

علی فروزش در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این تفاهم نامه به منظور تحقق سیاستها و برنامه های دولت در توسعه زمینه های اشتغال و در راستای اجرای مصوبات شورای اشتغال و متمم دستورالعمل کارورزی دانش آموختگان مصوبه شورای عالی منعقد شده است.

وی تصریح کرد: در این تفاهم نامه سازمان مسکن شهرسازی استان لرستان متعهد شده است که تعداد 110 نفر از فارغ التحصیلان رشته های مختلف دانشگاهی به جز رشته های پزشکی و پیراپزشکی را در بخشهای خصوصی با رعایت کامل ضوابط و مقررات طرح تفضیلی و دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی برای یک دوره کارورزی پذیرش کند.

مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استان لرستان ادامه داد: همچنین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان نیز متعهد شده است که منابع مالی اجرای طرح کارورزی معادل کمک هزینه کارورزی تعداد 110 نفر برای یک دوره 11 ماهه را از محل اعتبارات خود پرداخت کند.