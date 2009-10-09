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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۹:۲۷

بازیهای دانشگاهی جهان-ایتالیا

کاروان ایران شنبه عازم ایتالیا می شود / اعزام 140 دانشجو به میلان

کاروان ایران شنبه عازم ایتالیا می شود / اعزام 140 دانشجو به میلان

کاروان دانشجویان ورزشکار اعزامی ایران به یازدهمین دوره مسابقات ورزشهای بین دانشگاهی جهان بامداد شنبه عازم شهر میلان ایتالیا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان 140 نفره ورزشکاران دانشجوی ایران برای شرکت در مسابقات بین دانشگاهی جهان ساعت 5 بامداد روز شنبه  18 مهرماه با پرواز مستقیم ایران ایر عازم شهر میلان ایتالیا خواهد شد.

یازدهمین دوره مسابقات بین دانشگاهی جهان طی روزهای 20 لغایت 24 مهرماه در 5 رشته فوتبال، فوتسال ، گلف، والیبال و بسکتبال با شرکت 1650 ورزشکار از دانشگاههای معتبر جهان به میزبانی دانشگاه کاتولیک دل ساکرو میلان برگزار خواهد شد.

ورزشکاران اعزامی ایران در رشته های فوتبال، والیبال ، فوتسال ، بسکتبال آقایان و فوتبال و گلف بانوان در یازدهمین دوره مسابقات بین دانشگاهی جهان شرکت خواهد کرد.

مراسم افتتاحیه یازدهمین دوره مسابقات بین دانشگاهی جهان ساعت 19 روز دوشنبه با پیام بهرام قدیمی رئیس ایرانی فدراسیون بین دانشگاهی جهان (IFIUS) و رئیس دانشگاه کاتولیک میلان رسما افتتاح خواهد شد.

کاروان ایران پس از شرکت درمسابقات بین دانشگاهی جهان یکشنبه 26 مهرماه به کشور بازمی گردد. 

کد مطلب 960685

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