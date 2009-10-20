شیرهای یارانه ای و طعمی که هیچ شباهتی به خانواده لبنیات ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، شیرهای یارانه ای از چند سال قبل با هدف افزایش امکان خرید شیر از سوی همه مصرف کنندگان در کشور به بازارها آمد و تفاوت فاحش میان قیمت آن و قیمت شیرهای آزاد باعث شد طرفداران بسیاری به سوی آن جلب شوند.

در چنین شرایطی بسیاری از شهروندان، اقدام دولت در ارائه سوبسید در مورد شیر را بسیار مطلوب ارزیابی می کردند و معتقد بودند این اقدام باعث شده همه بتوانند از شیر استفاده کنند و آن را در سبد غذایی خانواده خود داشته باشند.

شیرهای یارانه ای و نارضایتی بسیاری از شهروندان

البته نظر این شهروندان غلط نیست زیرا فروش شیرهای یارانه ای در عمل باعث افزایش مصرف شیر در کشور شده و سرانه این مصرف را افزایش داده است اما مشکل از جایی شروع می شود که طبق نظر بسیاری از شهروندان، حقوق شهروندی در خصوص شیر یارانه ای تامین نشده و این امر، نارضایتی های زیادی در میان مصرف کنندگان ایجاد کرده است.

یکی از مهمترین مشکلات مربوط به شیرهای یارانه ای، نحوه توزیع نامطلوب آنهاست که به دنبال این امر، مصرف کنندگان در بسیاری از موارد مجبور می شوند از ساعات اولیه صبح در مقابل مراکز ارائه کننده صف ببندند و گاهی ساعتها منتظر رسیدن خودروی حامل شیر بمانند.

صف شیرهای یارانه ای؛ محلی برای دعوا بر سر نوبت

در صفهای شیر یارانه ای همواره افراد مسن نیز به چشم می خورند و این افراد که بسیاری از آنها فرتوت و کم توان هستند، مجبور می شوند به خاطر خرید شیر به قیمت ارزانتر با وجود کم توانی جسمی و کهولت سن ساعتها در صفها بمانند و سرما و گرما را تحمل کنند.

گذشته از این، گاهی در صفهای شیر یارانه ای مشاجرات تند نیز صورت می گیرد و افراد بر سر نوبت با هم دعوا می کنند که این امر شایسته شهرنشینی نیست.

در مواردی نیز فروشنده ها تعداد قابل توجهی از سهمیه خود را برای دوستان و آشنایان نگه می دارند و به دنبال این امر گاهی تنها چند دقیقه پس از تخلیه پاکتهای پلاستیکی شیر، خریداران با تمام شدن شیرها مواجه و مجبور می شوند به امید یافتن شیر یارانه ای به مغازه های دیگر مراجعه کنند.

کیفیت و طعم؛ مشکل دیگر شیرهای یارانه ای

البته مشکل شیرهای یارانه ای فراتر از اینهاست و کیفیت و طعم را نیز دربرمی گیرد به این ترتیب که بسیاری از مصرف کنندگان معتقدند طعم شیرهای یارانه ای شباهتی به طعم لبنیات ندارد و چیزهایی به آن اضافه شده که باعث شده طعم تغییر کند.

زمزمه هایی نیز در خصوص وجود آب و شیرخشک در ترکیبات شیر یارانه ای وجود دارد که برخی از مصرف کنندگان بر درست بودن این نظر تاکید می کنند و برخی دیگر نیز با شک و تردید به موضوع می نگرند.

کارخانجات تولید شیر یارانه ای به همه تعهدات خود پایبند نیستند

یک دامدار نمونه در خصوص شیرهای یارانه ای به خبرنگار مهر گفت: نظارت دولت بر شیرهای یارانه ای کافی نیست که این امر باعث می شود برخی از کارخانجات تولید این شیرها به همه تعهدات خود پایبند نباشند.

حبیب الله کاظمی ادامه داد: گاهی در تولید شیرهای یارانه ای شیر خشک و آب نیز به کار می رود که این امر باعث می شود در مواردی آنها طعم مطلوبی نداشته باشند.

وی اظهار داشت: در ترکیب شیرهای یارانه ای حدود 60 تا 70 درصد شیر خشک به کار رفته که این امر از دلایل اصلی شباهت نداشتن طعم آنها به لبنیات واقعی است.

این دامدار نمونه عنوان کرد: لازم است سازمانها و وزارتخانه های ذیربط به کیفیت شیرهای یارانه ای بیش از پیش توجه کنند و همواره به نقش خود در این زمینه واقف باشند.

دستگاهها و سازمانهای ذیربط بر کیفیت شیرهای یارانه ای نظارت بیشتری داشته باشند

کاظمی خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد و وزارت بازرگانی از مواردی هستند که باید در نظارت بر کیفیت شیرهای یارانه ای نقش جدی داشته باشند.

وی یادآور شد: البته وضعیت بهداشت شیرهای یادشده نسبتا مطلوب است و باید کیفیت و طعم آنها نیز به حد مطلوب برسد.

رئیس اداره امور آزمایشگاههای استاندارد استان تهران نیز در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: منکر این مسئله نیستیم که ممکن است برخی از کارخانجات تولید شیر یارانه ای گاهی تخلفاتی نیز داشته باشند اما باید توجه داشته باشیم درصد کمی از این کارخانجات ممکن است تخلف کنند و این امر در مورد همه آنها صدق نمی کند.

نسرین کامیاب ادامه داد: سازمان استاندارد در خصوص کنترل کیفیت شیرهای یارانه ای در وظایف خود کوتاهی نمی کند و موارد تخلف را مورد رسیدگی قرار می دهد.

طعم ناشی از کم چرب یا فاقد چربی بودن شیرها دلیلی بر اضافه شدن آب به آنها نیست

وی بیان کرد: شهروندانی که از طعم شیرها ناراضی هستند باید به این مسئله توجه داشته باشند که شیرها انواع مختلف پرچرب، نیم چرب، کم چرب و بدون چربی را در برمی گیرند و ممکن است شیری که طعم آن از نظر آنها مطلوب نیست، از نوع کم چرب یا بدون چربی باشد.

این مسئول خاطرنشان کرد: این شهروندان باید در درجه اول در خصوص نوع شیر از نظر میزان چربی آگاهی حاصل کنند زیرا همانگونه که گفته شد شیرها انواع مختلفی دارند و شهروندان ممکن است پس از چشیدن شیرهای کم چرب یا فاقد چربی تصور کنند مقدار فراوانی آب به ترکیبات آنها اضافه شده درحالیکه این تصور غلط است.

این موضوع که بحث وجود مقدار زیادی آب و شیر خشک در ترکیبات شیرهای یارانه ای تنها یک شایعه است و یا یک واقعیت، امری است که باید از سوی دستگاهها، سازمانها و وزارتخانه های ذیربط ثابت شود.

به هر حال، شواهد به طور کلی حاکی از پایین بودن کیفیت شیرهای یارانه ای است و حتی اگر در ترکیبات آنها از آب و شیر خشک به میزان زیاد نیز استفاده نشده باشد، باید در کیفیت آنها تجدید نظر اساسی شود.

دستگاههای ذیربط خود را در زمینه کیفیت شیرهای یارانه ای مسئول بدانند

گذشته از این امر بهتر است دستگاهها و سازمانهای ذیربط خود را در زمینه کیفیت شیرهای یارانه ای مسئول بدانند و به گونه ای عمل نکنند که نارضایتی شهروندان بیش از پیش شود.

گذشته از این امر لازم است طعم شیرهای یادشده مانند طعم سایر شیرها باشد زیرا دولت در خصوص آن سوبسید می دهد و در واقع بخش قابل توجهی از هزینه تولید این شیرها را دولت تقبل کرده و به همین دلیل، کارخانجات در مقابل تولید نوع مرغوب و خوش طعم شیرهای یارانه ای مسئولند زیرا این امر حق مردم است.