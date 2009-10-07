پارک رشد و فن آوری استان زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئیس مرکز رشد و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان پارکهای رشد و فن آوری را مظهر فن آوری عنوان کرد و گفت: مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پایه زنجان از سال 79 تصمیم گرفت در توسعه فناوری ایفای نقش نماید.

جلیل خاوندگار افزود: در مرکز رشد پارک فنآوری زنجان، تا به امروز 200 نفر از افراد دانشگر گرد هم آمده اند و اشتغالزایی های متفاوتی از امور مشابه جامعه ایجاد کرده اند.

وی ادامه داد: منشاء برخی از این اشتغالزایی، اختراع، برخی نوآوری های بسیار کلان و همچنین نوآوری خرد و معمولی است به گونه ای که بیشتر این امور هم اکنون به سامان رسیده اند.

خاوندگار افزود: در این مرکز، افرادی وجود دارند که با مبلغ اولیه ای برابر پنج میلیون ریال، بیش از 20 میلیارد تومان کسب در آمد کرده اند، به طوری که با تولید بیش از 50 درصد مدل های مشابه خودروهای خارجی، جلوی بازار خارجی را مسدود کرده اند.

ساختمان جدید پارک علم و فن آوری زنجان با صرف هزینه ای معادل 30 میلیارد ریال و با زیربنایی برابر با 4800 متر مربع ور پنج طبقه احداث شده است.

