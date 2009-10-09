وقوع 99 زلزله، 73 سیل و سقوط چهار بالگرد در 6 ماه گذشته

احمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: بیشترین میزان سیل در سال گذشته در استان خراسان با 91 مورد و آتش سوزی در سیستان و بلوچستان با 351 مورد بوده است.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور با بیان اینکه بیشترین تخریب واحدهای مسکونی در ایران توسط سیل صورت می گیرد، اظهار کرد: بیشترین امداد رسانی جمعیت هلال احمر نیز مربوط به استان کرمان است.

ایران یکی از 10 کشور حادثه خیز جهان از نظر بلایای طبیعی شمرده می شود و تاکنون صدها هزار نفر در اثر وقوع بلایای طبیعی جان خود را در کشور از دست داده اند که زلزله بم، منجیل و بوئین زهرا از مهمترین حوادث سالهای اخیر به حساب می آیند.