عزم جدی مخالفان برای حذف مبارک/ البرادعی نامزد ریاست جمهوری مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الخلیج امارات، مخالفان مبارک هم اکنون تصمیم نهایی خود را در زمینه کاندیداتوری "محمد البرادعی" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال 2011 اتخاذ کرده اند، چه حسنی مبارک در این انتخابات حضور داشته باشد؛چه فرزندش، جمال.

بر اساس این گزارش، حضور احتمالی البرادعی در انتخابات آتی ریاست جمهوری مصر، اگر چه بارقه های امید مخالفان را برای غلبه بر حزب ملی دموکرات حاکم بر این کشور زنده کرده است، ولی با اما و اگرهایی نیز روبروست.

مهمترین این چالشها در محافظه کاری البرادعی و میل نداشتن وی برای حضور در این چنین رقابتی خلاصه می شود.

از طرفی منابع مصری از تلاش اعضای حزب لیبرال و مخالف الوفد برای افزودن البرادعی 67 ساله به جمع شورای عالی این حزب خبر می دهند، امری که کاندیداتوری وی را برای حضور در انتخابات آینده ریاست جمهوری مصر در سال 2011 ممکن می کند.

بنابر اصلاحات قانون اساسی مصر که در سال 2005 به تصویب رسید، فردی که تمایل به کاندیداتوری در انتخابات این کشور را دارد، باید حداقل یک سال در کمیته های عالی یکی از احزاب رسمی مصر که 5 سال از تاسیس آن گذشته، عضویت داشته باشد.

از سوی دیگر اگر شخصی علاقه مند به حضور در انتخابات به صورت مستقل باشد، باید موافقت 250 عضو مجالس مملکتی مصر را به دست آورد.

بر این اساس، راهیابی البرادعی از روش دوم (کاندیدای مستقل) به انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال 2011، با توجه به سیطره تقریبا کامل حزب حاکم بر مجالس مملکتی غیر ممکن به نظر می رسد.

مجالس مملکتی شامل مجلس مردمی، مجلس مشورتی و مجلس استانی مصر می شود.

"محمد صلاح الشیخ" از اعضای بلندپایه حزب معارض الوفد در این باره اظهار داشت : در تلاش برای تضمین حضور البرادعی در شورای عالی حزب هستیم.

وی افزود : معتقدیم که می توان مردم مصر را درباره انتخاب البرادعی به عنوان رئیس جمهور آینده این این کشور، به اجماع رساند، چه آنکه وی با داشتن شخصیتی بین المللی از سوی مسلمانان، گروه های چپگرا و لیبرال ها مورد حمایت قرار دارد.

تحلیلگران سیاسی معتقدند مصر هم اکنون در مرحله تاریخی گذار و بسیار مهمی حرکت می کند، به طوری که جوانان مصری هم اکنون خواستار انتخاب فردی برای ریاست جمهوری هستند که علاوه بر پایبندی به قانون با فساد و خودکامگی مبارزه کرده و صفحه ای جدید را تاریخ این کشور بگشاید.

این در حالی است که دفتر رسانه ای مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته ای در وین اعلام کرده است؛ البرادعی تمایلی برای پاسخگویی به این سئوالات انتخاباتی ندارد.

از سوی دیگر روزنامه های مصری اخیرا اعلام کردند که البرادعی 67 ساله در جمع برخی از فعالان مخالف دولت مبارک، اظهار داشته است : به دنبال کاندیدای جوانتر از من باشید!



البرادعی از ابتدای دسامبر(10 آذر) جای خود را در مدیر کلی آژانس بین المللی انرژی اتمی به "یوکیا آمانو" ژاپنی خواهد داد.