منابع انسانی حلقه مفقوده بهره وری کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد جهرمی در مراسم رونمایی اولین دایره المعارف شغلی کشور که روز چهارشنبه در سرای اهل قلم برگزار شد، از تألیف این دایره المعارف به عنوان حلقه‌ اتصال بخش منابع انسانی یاد کرد و اظهار داشت: روند آموزشی ما به صورت هدفمند در راستای توسعه کشور و انطباق آن با نیازهای بازار کار و اجتماعی هنوز به خوبی شکل نگرفته است.

وی افزود: دستاورد این دایره المعارف می ‌تواند راهنمایی برای جهت دهی به موسسات خصوصی و نهادهای دولتی در راستای پرورش و استفاده از نیروها و منابع انسانی باشد.

جهرمی با بیان اینکه فرهنگ استفاده از منابع انسانی هنوز جایگاه اصلی خود را در جامعه ما پیدا نکرده است، خاطر نشان کرد: حلقه مفقوده بهره وری در کشور موضوع منابع انسانی است و اگر بخواهیم در زمینه ‌های گوناگون توسعه ای موفق باشیم، باید به صورت ریشه ای حتی قبل از زمان ورود کودکان به دبستان به آموزش و زمینه ‌سازی به آنها بپردازیم و این کار باید از زمان خانواده آغاز شود تا نتایج بزرگی در بخشهای گوناگون کشور به بار بنشیند.

وزیر سابق کار و امور اجتماعی اظهار داشت: مهمترین گام در توسعه هر کشور نحوه پرورش و گزینش نیروی انسانی است، در حالی که هنوز فرهنگ استفاده از منابع انسانی جایگاه اصلی خود را در جامعه ما پیدا نکرده است.

ابراهیم بای سلامی، مولف و گردآورنده مجموعه "طبقه ‌بندی و شرح جامع مشاغل" در این مراسم با تأکید بر اهمیت منابع انسانی در توسعه جوامع، مدیریت و احصای این منابع را از عوامل بسیار تأثیرگذار بر گسترش و توسعه سیستمهای گوناگون برشمرد و افزود: شرط مدیریت منابع را در شناخت، گزینش و چینش مناسب منابع انسانی در حوزه های گوناگون است.

در این مراسم از مجموعه کتابهای 22 جلدی "طبقه ‌بندی و شرح جامع مشاغل" رونمایی شد.