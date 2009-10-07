توضیح روابط عمومی دیوان محاسبات درباره یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن توضیح ارسالی دیوان محاسبات آمده است : احتراماً با عنایت به انتشار گفتگوی کوتاه آقای همتی معاونت حقوقی، امور مجلس و تفریغ دیوان محاسبات کشوردر آن خبرگزاری به استحضار می رساند در این گفتگو از جانب معاونت دیوان محاسبات جمله " عدم تقید دولت به قانون بودجه 88" عنوان نشده است اما متاسفانه با بکارگیری تیتر " دیوان محاسبات دو مجلد از عدم تقید دولت به قانون بودجه 88 را به مجلس داد " مفهومی نادرست از گفتگوی مذکور به مخاطبان رسانه ارائه شده است.

دربخش دیگر این جوابیه آمده است: لازم به توضیح است که در این گفتگو در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، ارسال گزارش عملکرد اجرای قانون بودجه 88 در سه ماهه نخست امسال توسط آقای همتی مورد تایید قرار گرفته که طی آن در دوره های سه ماهه نحوه اجرای قانون بودجه و فرآیندهای اجرا مورد کنترل و گزارش گیری قرار می گیرند و با ارائه آن به مجلس و دولت ، نقاط ضعف و نارسایی های مالی شناسانده می شوند تا در قبل از پایان فرصت زمانی ، اصلاحات لازم توسط دولت صورت پذیرد و از این رهگذر کارآمدی مدیران و منابع کشور تقویت گردد.

گفتنی است که پاسخ ارسالی دیوان محاسبات کل کشور قبل از این در اختیار برخی سایت ها و خبرگزاری های دیگر قرار گرفته بود.



