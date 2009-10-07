دولت باید واردات بی رویه واگنهای دست دوم را متوقف کند

محمدرضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه تجمع کارگران واگن پارس اراک افزود: در حال حاضر شرکت واگن پارس اراک تنها با 30 درصد ظرفیت خود فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه این تجمع صرفا صنفی و حقوقی است، اظهار داشت: دو ماه است که کارگران حقوق نگرفته اند و پیش از این نیز حقوق آنها به صورت اقساط پرداخت شده است.

مدیر کارخانه واگن پارس نیز با بیان اینکه باید ایران خودرو به این شرکت کمک کند، اظهار داشت: این شرکت برای حل مشکلات کارگران به تمام وزارتخانه های مربوطه و مسئولان کشوری و استانی مراجعه کرده است اما تاکنون مشکل آن برطرف نشده است.

مقدم اضافه کرد: در حال حاضر هزار و 500 کارگر در واگن پارس فعالیت می کنند که با احتساب خانواده های آنها به 10 هزار نفر می رسد.