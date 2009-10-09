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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۳۳

بنایی در گفتگو با مهر:

هنوز شکایت رسمی از معاون اول رئیس جمهور به مجلس نرسیده است

هنوز شکایت رسمی از معاون اول رئیس جمهور به مجلس نرسیده است

مخبر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز شکایت رسمی از معاون اول رئیس جمهوری علیه سه نماینده مجلس به این کمیسیون نرسیده است.

علی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هنوز شکایتی از محمدرضا رحیمی در کمیسیون ندیدم و هنوز چنین موضوعی در صحن کمیسیون مطرح نشده است.

وی در پاسخ به انتشار خبری مبنی بر مطرح شدن چنین شکایتی از سوی رحیمی، تصریح کرد: معاون اول رئیس جمهور موضوع شکایت خود علیه  احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دو نماینده دیگر علیرضا زاکانی و الیاس نادران  را به صورت شفاهی به نایب رئیس دوم کمیسیون اصل نود اعلام کرده است.

نماینده مردم قم در خانه ملت اظهارداشت: البته رحیمی اعلام کرده که شکایت را به کمیسیون فرستاده است.

بنایی در پاسخ به این سئوال که آیا کمیسیون اصل نود مجلس شکایت توکلی، زاکانی و نادران علیه رحیمی را بررسی کرده است؟ گفت: اصل شکایت این سه نماینده در جلسه اخیر  مطرح شد و راهکارهای رسیدگی به آن در حال بررسی است.

این سه نماینده مجلس هفته گذشته از رحیمی به دلیل جعل مدرک دکترا، دروغگویی، دادن پول به نمایندگان از منابع نامعلوم و برخی موارد دیگر به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردند.


 

کد مطلب 960711

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