هنوز شکایت رسمی از معاون اول رئیس جمهور به مجلس نرسیده است

علی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هنوز شکایتی از محمدرضا رحیمی در کمیسیون ندیدم و هنوز چنین موضوعی در صحن کمیسیون مطرح نشده است.

وی در پاسخ به انتشار خبری مبنی بر مطرح شدن چنین شکایتی از سوی رحیمی، تصریح کرد: معاون اول رئیس جمهور موضوع شکایت خود علیه احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دو نماینده دیگر علیرضا زاکانی و الیاس نادران را به صورت شفاهی به نایب رئیس دوم کمیسیون اصل نود اعلام کرده است.

نماینده مردم قم در خانه ملت اظهارداشت: البته رحیمی اعلام کرده که شکایت را به کمیسیون فرستاده است.

بنایی در پاسخ به این سئوال که آیا کمیسیون اصل نود مجلس شکایت توکلی، زاکانی و نادران علیه رحیمی را بررسی کرده است؟ گفت: اصل شکایت این سه نماینده در جلسه اخیر مطرح شد و راهکارهای رسیدگی به آن در حال بررسی است.

این سه نماینده مجلس هفته گذشته از رحیمی به دلیل جعل مدرک دکترا، دروغگویی، دادن پول به نمایندگان از منابع نامعلوم و برخی موارد دیگر به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردند.



