23 هزار نفر در جاده های کشور کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، شهریار افندی زاده بعد از ظهر چهار شنبه آئین در افتتاح مرکز مدیریت اطلاعات راهها و سیستم کنترل هوشمند جاده ای استان زنجان با بیان اینکه استان زنجان، عامل انسانی، از مهمترین عوامل تصادفات در کشور عنوان کرد و افزود: عامل دیگر تلفات جاده ای سرعت غیر مجاز است که باید با ایمن سازی جاده ها، ایجاد تقاطع های غیر هم سطح، ایمن سازی حاشیه جاده ها و استفاده از تجهیزات ایمنی و مدیریت سرعت در جاده ها، از بروز سوانح رانندگی جلوگیری کرد..

وی ادامه داد: با توجه به اینکه 90 درصد جابه جایی ها در کشور از طریق جاده ها صورت می گیرد، طبیعی است که تلفات جاده ای در کشور بالا باشد، ولی باید میزان تلفات جاده ای را در کشور به حداقل برسانیم.

افندی زاده با بیان اینکه برای نگهداری از جاده های کشور رقمی در حدود سه هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، گفت: در حال حاضر اعتباری بیش ازبر800 میلیارد تومان به منظور نگهداری از جاده های کشور در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل قرار گرفته است.

افندی زاده با اشاره به اینکه هزار کیلومتر از راههای کشور در استان های کوهستانی وجود دارد، گفت: حدود 55 گردنه مهم در جاده های کشور وجود دارد که به منظور کاهش مشکلات و سوانح رانندگی در فصل زمستان، حدود 600 دستگاه ماشین آلات به ناوگان راهداری اضافه خواهد شد.

وی همچنین با استقرار 650 راهدارخانه سیار در جاده ها توسط شرکتهای خصوصی، امیدواریم در سال جاری کمترین مشکلات را در امر تردد در جاده های کشور داشته باشیم.

افندی زاده در خصوص طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها، اظهار کرد: دو هزار مدرسه در قالب این طرح، ایمن سازی شده اند که امیدواریم همه این اقدامات صورت گرفته بتواند در کاهش تصادفات جاده ای موثر باشد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور استان زنجان را یک شاهراه ارتباطی مهم در کشور عنوان کرد و گفت: 200 کیلومتر از 1600 کیلومتر آزاد راههای کشور مربوط به استان زنجان است و این استان با دارا بودن این مقدار آزادراه، مورد توجه حمل و نقل جاده ای کشور قرار دارد که امیدواریم با راه اندازی سیستم هوشمند جاده ای استان، در بحث کنترل جاده ها روند خوبی داشته باشیم.

افندی زاده با بیان اینکه استان زنجان از استان های پیشرو در بخش راهداری است، تصریح کرد: در 5 ماهه اول سال جاری، میزان مرگ و میر سوانح رانندگی در استان زنجان 13 درصد کاهش یافته که این امر، بیانگر اقدامات مناسبی می باشد که در این راستا انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه 20 میلیارد تومان اعتبار برای پروژه بهسازی آزاد راه زنجان – تبریز و زنجان – قزوین اختصاص یافته است، عنوان کرد: بیش از 10 میلیارد تومان نیز برای بهسازی راههای اصلی استان در نظر گرفته شده است.

همزمان با حضور با حضور شهر یار افندی زاده معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مرکز مدیریت اطلاعات راههای استان زنجان افتتاح شد.

در حال حاضر 7 نقطه از آزادراه زنجان- قزوین و یک نقطه در جاده ترانزیت زنجان- قزوین به منظور کنترل و روان سازی ترافیک در این مسیر به این دوربین ها مجهز شدهاند.

همچنین به منظور اطلاع رسانی از وضعیت و محدودیت های ترافیکی در جاده های استان، سه دستگاه vms در آزادراههای زنجان- قزوین و زنجان میانه نصب شده است.

اعتبار هزینه شده راه اندازی مرکز مدیریت اطلاعات راههای استان بالغ بر 700 میلیون ریال بوده و تحت پوشش قرار دادن سایر محورهای استان نیز در دست اقدام است.

همچنین بعد از ظهر چهار شنبه در آئینی ویژه نشان وجدان کودکان زنجانی به دکتر افندی زاده معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اهدا شد.

این اقدام که طی مراسم باشکوهی با حضور دکتر افندی زاده و هیئت همراه و جمعی از مسئولان استانی صورت گرفت، کودکان زنجانی نشان وجدان خود را به پاس تلاشهای دکتر افندی زاده در راستای ایمن سازی جاده ها و مدارس حاشیه راهها، به وی اهدا کردند.

پیش از این کودکان زنجانی با ارسال بزرگترین دعوتنامه دنیا از دکتر افندی زاده جهت شرکت و حضور در جمعشان دعوت به عمل آورده بودند.