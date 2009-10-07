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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۳۲

در رشت؛

اعطای سردوشی به دانش آموختگان نیروی دریایی سپاه

اعطای سردوشی به دانش آموختگان نیروی دریایی سپاه

رشت - خبر گزاری مهر: مراسم اعطای سردوشی به دانش آموختگان مرکز آموزش عالی تکاوری و تفنگداری دریایی سیدالشهداء با حضور فرمانده نیروی دریایی سپاه در زیباکنار رشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در ابتدای این مراسم پس از ادای احترام به مقام شامخ شهدا و نواختن سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران سردار "حمید اباذری " فرمانده مرکز آموزش عالی تکاوری و تفنگداری دریایی سید الشهداء ضمن خیر مقدم به فرمانده نیروی دریایی سپاه گزارش پایان دوره دانش آموختگی این مراکز را ارائه داد.

پس از قرائت سوگندنامه و قدردانی از مربیان و فرماندهان نمونه، نمایند گان دانش آموختگان جدید مفتخر به دریافت سردوشی شدند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه در ادامه این مراسم با بیان اینکه با تلاش وزارت دفاع و سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی دریایی سپاه سلاحها و تجهیزات مناسب به اندازه کافی برای بازدارندگی و دفاع از کشور تولید، آزمایش و ذخیره شده است.

دریادار پاسدار مرتضی صفاری با اعتقاد بر اینکه برای زمان بحران باید جنگ فرسایشی و درازمدت بر دشمنان تحمیل کرد، از برگزاری رزمایش بزرگ دریایی دربهمن ماه سال جاری درتنکه هرمز بندرعباس و خلیج فارس خبرداد و یاد آورشد: در این رزمایش برخی ازتجهیزات و سلاحهای جدید ارائه خواهد شد.

کد مطلب 960720

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