اعطای سردوشی به دانش آموختگان نیروی دریایی سپاه

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در ابتدای این مراسم پس از ادای احترام به مقام شامخ شهدا و نواختن سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران سردار "حمید اباذری " فرمانده مرکز آموزش عالی تکاوری و تفنگداری دریایی سید الشهداء ضمن خیر مقدم به فرمانده نیروی دریایی سپاه گزارش پایان دوره دانش آموختگی این مراکز را ارائه داد.

پس از قرائت سوگندنامه و قدردانی از مربیان و فرماندهان نمونه، نمایند گان دانش آموختگان جدید مفتخر به دریافت سردوشی شدند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه در ادامه این مراسم با بیان اینکه با تلاش وزارت دفاع و سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی دریایی سپاه سلاحها و تجهیزات مناسب به اندازه کافی برای بازدارندگی و دفاع از کشور تولید، آزمایش و ذخیره شده است.

دریادار پاسدار مرتضی صفاری با اعتقاد بر اینکه برای زمان بحران باید جنگ فرسایشی و درازمدت بر دشمنان تحمیل کرد، از برگزاری رزمایش بزرگ دریایی دربهمن ماه سال جاری درتنکه هرمز بندرعباس و خلیج فارس خبرداد و یاد آورشد: در این رزمایش برخی ازتجهیزات و سلاحهای جدید ارائه خواهد شد.