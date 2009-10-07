مازنیها ناکامیهای مراحل مقدماتی لیگ اسکیت را جبران می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خیری نیا عصر چهارشنبه در حاشیه تمرین تیم اسکیت استان در ساری افزود: در مرحله سوم و پایانی این مسابقات که از فردا در تهران برگزار می شود ، تیم های آمل وساری از مازندران هم حضور دارند.

وی تصریح کرد: در مراحل اول و دوم فقط تیم آمل و توسط نگار فلاح در ماده 200 متر سرعت موفق شد مدال نقره مسابقات ونخستین مدال نقره مازندران در بخش بانوان را در کشور کسب کند.

رئیس هیئت اسکیت مازندران با اشاره به اینکه این دو نماینده استان در طول هفته های گذشته تمرینات منظم و فشرده ای را برگزار کردند، ادامه داد: تیم ساری با 7 و آمل با 5 اکسیت باز دختر در این مسابقات شرکت خواهد کرد.

خیری نیا گفت: هم اکنون شرایط هر دو تیم به لحاظ نفرات وآمادگی تیم مناسب مسابقات است و امیدواریم در این مرحله از حیثیت مازندران دفاع کنند.

وی اضافه کرد: نمایندگان مازندران در این مسابقات در مواد " 100 ، 200 ، 300 ، 500 و هزار متر امتیازی سرعت در مجموعه ورزشی آزادی تهران با دیگر حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت.

رئیس هیئت اسکیت مازندران در مجموع رشد وپیشرفت این رشته ورزشی در یکسال گذشته در این استان را چشمگیر خواند و خاطرنشان کرد: خوشبختانه علاقمندان زیادی به این رشته ورزشی در مازندران روی آوردند.

هم اکنون بیش از سه هزار ورزشکار مازندرانی در رشته ورزشی اسکیت سازماندهی شدند.