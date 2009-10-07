نمایش فیلم جدید رودریگز در جشنواره خاورمیانه

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد این فیلم محصول استودیوی برادران وارنر با همکاری کمپانی ایمجینیسن ابوظبی است و داستان پسربچهای شیطان را روایت میکند که سنگی عجیب را مییابد که آرزوها را برآورده میسازد.
این فیلم ماه اوت گذشته درآمریکا روی پرده رفت و ویلیام اچ میسی، جیمز اسپیدر، لسلی مان و جون کرایر در آن بازی کردهاند. پیتر اسکارلت از مدیران جشنواره خاورمیانه داستان "کوتولهها" را با شهرزاد و هزار و یکشب مقایسه میکند.
جشنواره فیلم خاورمیانه از هشت تا 17 اکتبر در شیخنشین ابوظبی برگزار خواهد شد.
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