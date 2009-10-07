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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۴۲

نمایش فیلم جدید رودریگز در جشنواره خاورمیانه

فیلم جدید رابرت رودریگز "کوتوله‌ها" دهم اکتبر در جشنواره بین‌المللی فیلم خاورمیانه در ابوظبی روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد این فیلم محصول استودیوی برادران وارنر با همکاری کمپانی ایمجینیسن ابوظبی است و داستان پسربچه‌ای شیطان را روایت می‌کند که سنگی عجیب را می‌یابد که آرزوها را برآورده می‌سازد.

این فیلم ماه اوت گذشته درآمریکا روی پرده رفت و ویلیام اچ میسی، جیمز اسپیدر، لسلی مان و جون کرایر در آن بازی کرده‌اند. پیتر اسکارلت از مدیران جشنواره خاورمیانه داستان "کوتوله‌ها" را با شهرزاد و هزار و یکشب مقایسه می‌کند.

جشنواره فیلم خاورمیانه از هشت تا 17 اکتبر در شیخ‌نشین ابوظبی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 960724

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