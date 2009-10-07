روستا مهدهای استان مرکزی به 50 مهد افزایش می یابد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان بهزیستی استان مرکزی با اشاره به فعالیت 37 روستا مهد در استان مرکزی گفت: تعداد این روستا مهدها تا پایان سال به 50 روستا افزایش می یابد.