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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۵۲

روستا مهدهای استان مرکزی به 50 مهد افزایش می یابد

روستا مهدهای استان مرکزی به 50 مهد افزایش می یابد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان بهزیستی استان مرکزی با اشاره به فعالیت 37 روستا مهد در استان مرکزی گفت: تعداد این روستا مهدها تا پایان سال به 50 روستا افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی روشنایی بعدازظهر چهارشنبه در اجرای طرح یک وعده غذای گرم در روستا مهدها افزود:  اجرای این طرح با هدف کاهش فقرزدایی در کودکان روستایی و مناطق محروم کشور از سه سال گذشته آغاز شده است.

وی اجرای این طرح را موفقیت آمیز ارزیابی کرد و اضافه کرد: براساس اعلام مراکز بهداشتی درمانی کشور اجرای این طرح بین 15 تا 35 درصد فقرغذایی و محرومیت غذایی در کودکان کاهش را داده است.

وی اظهارداشت: 655 کودک در 37 روستا مهد تحت پوشش بهزیستی استان مرکزی نگهداری می شوند.

وی با بیان اینکه سرانه اجرای یک وعده غذایی گرم در روستاها  برای هر کودک 500 تومان است اظهار داشت: اعتبار انجام این طرح 36 میلیون تومان است که این رقم نسبت به سال گذشته به شش میلیون تومان افزایش یافته است.

 

کد مطلب 960726

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