دیدار با هاشمی رفسنجانی با هدف افزایش فضای همدلی و انسجام در کشور انجام شد

علی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار روزهای اخیر مجمع روحانیون مجلس شورای اسلامی با آیت الله هاشمی رفسنجانی، افزود: آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان کسی که بهترین ارتباطات را با رهبری دارد، نقش تاثیرگذاری در بازگشت آرامش به کشور دارد.

وی افزود: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نقشی چند سویه در بازگشت آرامش به کشور دارند و می توانند به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری به همراه دیگر روحانیون، مدرسین حوزه عملیه قم و مراجع تقلید تاثیر بسزایی در بازگشت آرامش به کشور داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه هاشمی رفسنجانی از ظرفیت های نظام جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: وی به عنوان یک شخصیت انقلابی که همواره در تمامی صحنه های انقلاب حضور داشته و همچنان نیز در صحنه است، می تواند در ایجاد فضای همدلی در کشور موثر باشد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: در این دیدار که به منظور افزایش فضای همدلی و انسجام در کشور و بررسی وقایع اخیر انجام شد، هیات رییسه مجمع روحانیون مجلس شورای اسلامی مباحثی را در زمینه افزایش سطح اعتماد عمومی و سرمایه های اجتماعی که ممکن است آسیب ببیند، مطرح کردند.

وی افزود: در این دیدار بر الفت و همدلی بیشتر میان خانواده انقلاب اسلامی نسبت به گذشته تاکید شد.

بنایی با بیان اینکه مقام معظم رهبری محور وحدت در کشور هستند و هر طرحی باید با تایید ایشان در کشور انجام شود، اظهارداشت: آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز تاکید داشتند که راهکارهای افزایش همدلی در کشور باید با دید و نظر مقام معظم رهبری باشد.