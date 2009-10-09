  1. سیاست
  2. سایر
۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۲۷

بنایی در گفتگو با مهر:

دیدار با هاشمی رفسنجانی با هدف افزایش فضای همدلی و انسجام در کشور انجام شد

دیدار با هاشمی رفسنجانی با هدف افزایش فضای همدلی و انسجام در کشور انجام شد

عضو مجمع روحانیون مجلس شورای اسلامی در خصوص دیدار هیات رییسه این مجمع با آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: به منظور افزایش فضای همدلی و انسجام در کشور و بررسی وقایع اخیر این دیدار انجام شد.

علی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار روزهای اخیر مجمع روحانیون مجلس شورای اسلامی با آیت الله هاشمی رفسنجانی، افزود: آیت الله هاشمی  رفسنجانی به عنوان کسی که بهترین ارتباطات را با رهبری دارد، نقش تاثیرگذاری در بازگشت آرامش به کشور دارد.

وی افزود: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نقشی چند سویه در بازگشت آرامش به کشور دارند و می توانند به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری به همراه دیگر روحانیون، مدرسین حوزه عملیه قم و مراجع تقلید تاثیر بسزایی در بازگشت آرامش به کشور داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه هاشمی رفسنجانی از ظرفیت های نظام جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: وی به عنوان یک شخصیت انقلابی که همواره در تمامی صحنه های انقلاب حضور داشته و همچنان نیز در صحنه است، می تواند در ایجاد فضای همدلی  در کشور موثر باشد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: در این دیدار که به منظور افزایش فضای همدلی و انسجام در کشور و بررسی وقایع اخیر انجام شد، هیات رییسه مجمع روحانیون مجلس شورای اسلامی مباحثی را در زمینه افزایش سطح اعتماد عمومی و سرمایه های اجتماعی که ممکن است آسیب ببیند، مطرح کردند.

وی افزود: در این دیدار بر الفت و همدلی بیشتر میان خانواده انقلاب اسلامی نسبت به گذشته تاکید شد.

بنایی با بیان اینکه مقام معظم رهبری محور وحدت در کشور هستند و هر طرحی باید با تایید ایشان در کشور انجام شود، اظهارداشت:  آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز تاکید داشتند که راهکارهای افزایش همدلی در کشور باید با دید و نظر مقام معظم رهبری باشد. 

کد مطلب 960729

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها