حمایت سازمان تربیت بدنی از تیم فوتبال زیر 17 سال و تیم فوتسال بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر واعظ آشتیانی که عصر امروز(چهارشنبه) در تمرین تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان حضور یافته بود، ضمن تشکر ویژه از مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال که بصورت زیربنایی فعالیت تیم‌های پایه را در این فدراسیون پیگیری می کند، گفت: از مدل‌ها و راه‌های توسعه فوتبال برای شکل گیری افتخار آفرینی ملی و غرور و اعتبار بین المللی، توجه به زیر ساخت‌ها و به ویژه تیم‌های پایه است که خوشبختانه این امر توسط فدراسیون فوتبال بسیار جدی گرفته شده است.

وی ادامه داد: تنها نقطه کور فدراسیون فوتبال نرفتن تیم ملی به جام جهانی است اما این فدراسیون با توجه ویژه به تیم‌های زیر 11، 12، 13، 14، 16، 19 و 23 سال که پیش از این به چنین گستردگی نبود، شرایط را برای موفقیت آینده فوتبال هموارتر کرده است.

قائم مقام سازمان تربیت بدنی با بیان اینکه زحمات علی دوستی، همکارانش و بازیکنان تیم زیر 17 سال در این مدت قابل تقدیر است، اضافه کرد: آنطور که آقای تاج گزارش داده اند، این تیم در سال گذشته، در 4 اردوی خارجی شرکت کرده است و بنده هم اعلام می کنم، سازمان رضایت کاملی از این تیم دارد و برای موفقیت آن در مسابقات جهانی حمایت کاملی را از آن خواهد کرد.

وی سپس در تمرین تیم ملی فوتسال بانوان که در سالن سرپوشیده کمپ تیم‌های ملی برگزار می شد، حضور یافت. تاج در بدو ورود به این سالن ضمن ارائه گزارشی از وضعیت آماده سازی این تیم گفت: قبلا تیم فوتسال بانوان ما زنگ تفریح تیم‌های دیگر بود اما امروز با توجه ویژه فدراسیون به این تیم، آنها حتی در اردوی تایلند، یک پیروزی و یک تساوی ارزشمند کسب کرده اند.

واعظ آشتیانی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور نگاه ویژه ای به ورزش بانوان دارد زیرا نیمی از جمعیت ایران را بانوان تشکیل می دهند به همین دلیل ما هم برای موفقیت بانوان در مسابقات بین المللی، به این بخش توجه خاصی خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: از اینکه فدراسیون فوتبال هم برای موفقیت این تیم برنامه‌های بسیار خوب و جدی دارد، بسیار خوشحالم و کمال همکاری را با این فدراسیون برای موفقیت تیم فوتسال بانوان انجام می دهیم.

قائم مقام سازمان تربیت بدنی در پایان با بیان این که از "لوسیو" سرمربی این تیم حمایت خواهد شد، گفت: تحول‌های بسیار خوب و جالب توجهی که در بخش تیم‌های پایه و فوتسال بانوان توسط مسئولان فدراسیون فوتبال به خصوص آقای تاج بوجود آمده است، قابل تقدیر و بسیار رضایت بخش است. ما از آنها تشکر ویژه می کنیم و امیدواریم این موفقیت‌ها ادامه داشته باشد.