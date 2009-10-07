دانشجویان علمی کاربردی استان مرکزی به 15هزار نفر می رسند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سیدجعفر نظام‌دوست عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اراک با بیان اینکه از ابتدای تاسیس این دانشگاه بیش از چهار هزار و 200 نفر فارغ‌التحصیل شده اند، افزود: در حال حاضر 17 مرکز علمی - کاربردی در استان دایر است.

وی عنوان کرد: از این تعداد یک مرکز درنیم‌ور محلات و خمین، چهار مرکز در ساوه و 11 مرکز در اراک فعال است.

رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان مرکزی اظهار داشت: این دانشگاه هم‌اینک در کشور 340 هزار دانشجو را در 624 مرکز علمی و کاربردی ساماندهی کرده است.

نظام‌دوست گفت: این دانشجویان در 61 رشته کاردانی و کارشناسی مشغول تحصیل هستند که در سال جاری تعداد هشت هزار و 180 دانشجو پذیرش می شوند.

وی با اشاره به اینکه این دانشجویان در قالب 70 کد رشته پذیرش می شوند افزود: رشته‌های نورد فولاد، خبرنگاری، مهندسی تغییر فلزات، خدمات ایرانگردی و جهانگردی هتل‌داری، مهندسی ساخت و تولید قالب‌ساز، موزه‌داری، مدیریت امور فرهنگی، اکتشاف معدن و مربی کودکان استثنایی و نیز مهندسی مکانیک ماشین‌های راه‌سازی در مقطع کاردانی از جمله این رشته‌ها هستند.