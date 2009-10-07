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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۱۰

بچه‌ها تهران را در پارک ملت نقاشی می‌کنند

بچه‌ها تهران را در پارک ملت نقاشی می‌کنند

به مناسبت روز جهانی کودک در برنامه‌ای سه روزه به همت دامونفر و گالری پردیس پارک ملت بچه‌های پنج تا 12 ساله شهر تهران را در قالب سه موضوع نقاشی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف‌الله پویاراد مدیر دامونفر که در سه سال اخیر بیش از 30 کارگاه تخصصی نقاشی کودک برپا کرده است با اعلام این خبر گفت: ما امیدواریم این رویداد سه روزه که از امروز به میمنت روز جهانی کودک برپا می شود فرصتی برای پدران، مادران و مسئولین باشد تا به صدای کودکان در بوم نقاشی‌هایشان گوش فرادهند.

یاسمین سینایی که مدیریت کارگاههای تخصصی نقاشی روز جهانی کودک را بر عهده دارد درباره این برنامه گفت: کارگاههای تخصصی روز جهانی کودک از چهارشنبه 15 مهر تا جمعه 17 مهر در گالری پردیس پارک ملت برگزار خواهد شد و علاقمندان می‌توانند هر روز از ساعت 4 بعد از ظهر در برنامه علمی و عملی حضور یابند.

وی افزود همه بچه‌های پنج تا 12 سال می‌توانند به صورت آزاد و رایگان در این کارگاه حضور داشته باشند و از ابزار و رنگ‌های روز دنیا نظیر فابر کاستل را دریافت و نقاشی کنند و در صورت برگزیده شدن جوایزی هم دریافت خواهند کرد.

روز نخست این کارگاه با عنوان گربه‌ها و کلاغ‌های تهران، روز دوم رنگ‌های دوستی و روز سوم پنجره‌های شهر من نامگذاری شده است. در کنار این کارگاه برجسته‌ترین تصویرسازان کتاب کودک با حضور دانشجویان و جوانان کارگاه برگزار می‌کنند.

کد مطلب 960739

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