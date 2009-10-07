به گزارش خبرگزاری مهر، سیف‌الله پویاراد مدیر دامونفر که در سه سال اخیر بیش از 30 کارگاه تخصصی نقاشی کودک برپا کرده است با اعلام این خبر گفت: ما امیدواریم این رویداد سه روزه که از امروز به میمنت روز جهانی کودک برپا می شود فرصتی برای پدران، مادران و مسئولین باشد تا به صدای کودکان در بوم نقاشی‌هایشان گوش فرادهند.

یاسمین سینایی که مدیریت کارگاههای تخصصی نقاشی روز جهانی کودک را بر عهده دارد درباره این برنامه گفت: کارگاههای تخصصی روز جهانی کودک از چهارشنبه 15 مهر تا جمعه 17 مهر در گالری پردیس پارک ملت برگزار خواهد شد و علاقمندان می‌توانند هر روز از ساعت 4 بعد از ظهر در برنامه علمی و عملی حضور یابند.

وی افزود همه بچه‌های پنج تا 12 سال می‌توانند به صورت آزاد و رایگان در این کارگاه حضور داشته باشند و از ابزار و رنگ‌های روز دنیا نظیر فابر کاستل را دریافت و نقاشی کنند و در صورت برگزیده شدن جوایزی هم دریافت خواهند کرد.

روز نخست این کارگاه با عنوان گربه‌ها و کلاغ‌های تهران، روز دوم رنگ‌های دوستی و روز سوم پنجره‌های شهر من نامگذاری شده است. در کنار این کارگاه برجسته‌ترین تصویرسازان کتاب کودک با حضور دانشجویان و جوانان کارگاه برگزار می‌کنند.