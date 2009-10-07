بیت امام راحل در قم توسط پرسنل نیروی انتظامی گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، همزمان با هفته ناجا، فرمانده، مسئولان و جمعی از کارکنان انتظامی استان قم عصر چهارشنبه با حضور در بیت حضرت امام خمینی(ره) ضمن گلباران بیت رهبر کبیر انقلاب با آرمان‌های ایشان تجدید میثاق کردند.



در ابتدای این مراسم، فرمانده انتظامی استان قم با گرامی داشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی(ره) گفت: همان طوری که در زمان حضرت امام (ره) اطاعت از وی واجب بود، امروز هم اطاعت و فرمانبرداری از مقام معظم رهبری واجب است و نیروی انتظامی این امر را برای خود افتخار می‌داند.



سردار مهدی توکی با اشاره به فرا رسیدن هفته ناجا افزود: امسال هفته ناجا را با شعار «انضباط، امنیت،‌ سرمایه اجتماعی» شروع کرده‌ایم، ما باید امنیت اجتماعی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.



در ادامه مراسم امام جمعه قم ضمن تبریک هفته ناجا به کارکنان نیروی انتظامی، گفت: اگر امنیت باشد خیلی از نعمت‌ها ظهور و بروز می‌کند ولی بدون امنیت بالاترین خدمات نیز معنا و دوام ندارد، مردم ما باید قدر نعمت امنیت را بدانند و شکر این نعمت را به جای بیاورند.



حجت الاسلام سید محمد سعیدی ادامه داد: اگر کسی در شهر خود مشغول کار و کسب، زندگی و... است به برکت امنیت است، شما کارکنان نیروی نیروی انتظامی از کسانی هستید که خداوند متعال مقدر کرده است بر سر گذرگاه این نعمت بزرگ سنگر بگیرید و این نعمت را حفظ کنید تا مردم از این نعمت استفاده کنند.



امام جمعه قم در پایان خاطرنشان کرد: اگر بنا باشد کسی از این امنیت قدردانی کند باید از نیروی انتظامی تشکر کند و ما در همین بیت امام(ره) از زحمات شما تشکر می‌کنیم.

