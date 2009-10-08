شاخص توسعه انسانی ایران بهبود یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، نرخ رشد شاخص امید به زندگی در کشورطی سالهای 1384 تا 1386 به میانگین سالانه 2.16 درصد رسیده که این رقم نشان دهنده رشد بالای شاخص مذکور در سالهای اخیر است.

به موجب این گزارش، در سال 1370 شاخص توسعه انسانی کشور که میانگینی از سه شاخص تولید ناخالص داخلی، آموزش و امید به زندگی در بدو تولد است، 670 در هزار بوده است. این شاخص به 177 در هزار در سال 1384 و 788 و 791 در هزار در سال های 1385 و 1386 افزایش یافته است.

همچنین نرخ رشد سالانه شاخص توسعه انسانی طی سالهای مورد بررسی معادل 1.04 درصد بوده است. همچنین نرخ رشد شاخص توسعه انسانی طی سه سال اول برنامه چهارم تسعه 92/. درصد بوده است که نشان دهنده نرخ رشد مناسبی برای این دوره است . این رشد نتیجه بهبود درآمدهای نفتی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران بوده است.

با توجه به موارد ذکر شده، ظرفیت سازیهای اجتماعی در کنار سیاستهای صحیح اقتصادی و اصلاح آنها و تدبیر درست در سرمایه گذاری و ایجاد محیطی امن برای سرمایه گذاران می توان اقتصاد کشور را در مسیر صحیح هدایت کند و این بیش از هر مقوله دیگر با روند توسعه انسانی پیوند دارد.