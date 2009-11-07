مرتضی شریف النسبی در گفتگو با مهر در تشریح برنامه های مهم سازمان فنی و حرفه ای کشور طی سالجاری، گفت: یکی از مهم ترین اولویتها ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای به دانشجویان است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به ایجاد فضای آموزش فنی و حرفه ای در 70 دانشگاه کشور، اظهار داشت: با تجهیز این مراکز و استفاده از مربیان سعی می شود مهارتهایی که مفید است را به 3 میلیون دانشجو منتقل کنیم.

معاون وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام ارائه آموزشهای مرتبط با رشته تحصیلی دانشجویان، تصریح کرد: بیشتر آموزشها نرم افزاری مطابق با رشته های تحصیلی دانشجویان است.

وی ادامه داد: برای رشته هایی که نیاز به کار با دستگاه‌های پیشرفته دارد نیز سعی می کنیم که قبل از ورود دانشجو به بازار کار و تصدی شغل با هدف افزایش تخصص، مهارتهای جدیدی آموزش داده شود.

شریف النسبی با اعلام گستردگی آموزشها در سطح کشور، بیان داشت: برهمین اساس، به تعداد زیادی از دانشجویان مهارت آموزی می شود و سعی هم بر این است که از وقت آزاد دانشجویان برای این کار استفاده شود.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تاکید کرد: یک ترم تحصیلی (4 ماه) فقط 20 ساعت وقت دانشجو را می گیرد و اگر همین میزان وقت را نیز برای درس خواندن اختصاص دهیم باز هم فرصتهایی است که می توانیم برای دانشجویان کلاسهای فنی و حرفه ای تشکیل دهیم.

وی با اعلام این مطلب که طرح آموزش فنی و حرفه ای به دانشجویان دانشگاهها در حال اجرا است، گفت: تاکنون در این ارتباط 3 میلیون ساعت آموزش فنی و حرفه ای داده شده است.