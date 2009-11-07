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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۹:۴۳

معاون وزیرکار به مهر خبر داد:

اجرای طرح آموزش فنی و حرفه ای در دانشگاه‌ها

اجرای طرح آموزش فنی و حرفه ای در دانشگاه‌ها

معاون وزیر کار و امور اجتماعی از اجرای طرح آموزش فنی و حرفه ای در دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: بسیاری از دانشجویان به دلیل عدم مهارت عملی در زمان اتمام تحصیلات، جذب بازار کار نمی شوند.

مرتضی شریف النسبی در گفتگو با مهر در تشریح برنامه های مهم سازمان فنی و حرفه ای کشور طی سالجاری، گفت: یکی از مهم ترین اولویتها ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای به دانشجویان است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به ایجاد فضای آموزش فنی و حرفه ای در 70 دانشگاه کشور، اظهار داشت: با تجهیز این مراکز و استفاده از مربیان سعی می شود مهارتهایی که مفید است را به 3 میلیون دانشجو منتقل کنیم.

معاون وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام ارائه آموزشهای مرتبط با رشته تحصیلی دانشجویان، تصریح کرد: بیشتر آموزشها نرم افزاری مطابق با رشته های تحصیلی دانشجویان است.

وی ادامه داد: برای رشته هایی که نیاز به کار با دستگاه‌های پیشرفته دارد نیز سعی می کنیم که قبل از ورود دانشجو به بازار کار و تصدی شغل با هدف افزایش تخصص، مهارتهای جدیدی آموزش داده شود.

شریف النسبی با اعلام گستردگی آموزشها در سطح کشور، بیان داشت:  برهمین اساس، به تعداد زیادی از دانشجویان مهارت آموزی می شود و سعی هم بر این است که از وقت آزاد دانشجویان برای این کار استفاده شود.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تاکید کرد: یک ترم تحصیلی (4 ماه) فقط 20 ساعت وقت دانشجو را می گیرد و اگر همین میزان وقت را نیز برای درس خواندن اختصاص دهیم باز هم فرصتهایی است که می توانیم برای دانشجویان کلاسهای فنی و حرفه ای تشکیل دهیم.

وی با اعلام این مطلب که طرح آموزش فنی و حرفه ای به دانشجویان دانشگاهها در حال اجرا است، گفت: تاکنون در این ارتباط 3 میلیون ساعت آموزش فنی و حرفه ای داده شده است.

کد مطلب 960743

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