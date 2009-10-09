تاکید هاشمی بر ضرورت حفظ قداست جایگاه رهبری و وحدت در جامعه

حسین سبحانی نیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی در پیروزی انقلاب و تداوم آن و تلطیف فضای کنونی جامعه نقش دارد ، افزود: در این جلسه پیشنهادها و راهکارهایی برای حفظ انسجام و وحدت در جامعه، تقویت جایگاه رهبری و جلوگیری از تشدید فضاهای تخریبی در جامعه ارایه شد.

وی با اشاره به اینکه دیدار هیات رئیسه به منظور تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ وحدت و تلاش برای رفع کدورت در جامعه انجام شد، افزود: هاشمی رفسنجانی ضمن اظهارعلاقه نسبت به اصول کلی که از سوی هیات رئیسه این مجمع مطرح شد بر ضرورت حفظ قداست جایگاه رهبری و حفظ وحدت در جامعه تاکید کردند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این جلسه بر ممانعت از عوامل ایجاد اختلاف و تلاش برای ایجاد همدلی در جامعه تاکید شد.

وی گفت: هاشمی رفسنجانی در جایگاهی هستند که هم با جریان مقابل ارتباط دارند و هم فضای جامعه و نیروهای اصولگرا از وی حرف شنوی دارند.