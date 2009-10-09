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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۳۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تاکید هاشمی بر ضرورت حفظ قداست جایگاه رهبری و وحدت در جامعه

تاکید هاشمی بر ضرورت حفظ قداست جایگاه رهبری و وحدت در جامعه

عضو مجمع روحانیون مجلس شورای اسلامی در خصوص دیدار هیات رئیسه این مجمع یا آیت اله هاشمی رفسنجانی گفت که این دیدار به منظور تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ وحدت و تلاش برای رفع کدورت در جامعه انجام شد.

حسین سبحانی نیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی در پیروزی انقلاب و تداوم آن و تلطیف فضای کنونی جامعه نقش دارد ، افزود: در این جلسه پیشنهادها و راهکارهایی برای حفظ  انسجام و وحدت در جامعه، تقویت جایگاه رهبری و جلوگیری از تشدید فضاهای تخریبی  در جامعه ارایه شد.

وی با اشاره به اینکه دیدار هیات رئیسه به منظور تحقق فرمایشات  مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ وحدت و تلاش برای رفع کدورت در جامعه انجام شد،  افزود: هاشمی رفسنجانی ضمن اظهارعلاقه نسبت به اصول کلی که از سوی هیات رئیسه این مجمع مطرح شد بر ضرورت حفظ قداست جایگاه رهبری و حفظ وحدت در جامعه تاکید کردند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این جلسه بر ممانعت از عوامل ایجاد اختلاف و تلاش برای ایجاد همدلی در جامعه تاکید شد.

وی گفت: هاشمی رفسنجانی در جایگاهی هستند که هم با جریان مقابل ارتباط دارند و هم فضای جامعه و نیروهای اصولگرا از وی حرف شنوی دارند.

کد مطلب 960744

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